Universitatea Craiova si-a prezentat noul echipament de joc.

La revenirea din cantonamentul din Austria, oltenii s-au reunit la stadion si au imbracat noile tricouri.

Ei vor purta un echipament Puma, in culorile alb-albastru.

Postarea din mediul online, prin care si-au prezentat noul echipament, a fost insotita de mesajul: "The city is ours!" ("Orasul e al nostru!")