Ce salariu avea Florin Gardos la Universitatea Craiova: "Am acceptat oferta lor si nu am negociat"

Florin Gardos a vorbit despre perioada de la Universitatea Craiova si despre ce planuri de viitor are.

Gardos si-a incheiat intelegerea cu oltenii. El sustine ca este pregatit sa revina pe teren cat mai curand. Ramas fara echipa, momentan se antreneaza singur acasa. De asemenea, el a dezvaluit ce salariu incasa la Universitatea Craiova.

"Sunt in concediu. Mi-am terminat contractul cu Universitatea Craiova si imi impart timpul intre familie si sala. Eu sunt din Satu Mare, dar intentionez sa ma stabilesc in Bucuresti. Am vreo 12 ani de cand am ajuns la Bucuresti. Ma simt foarte bine. Tot anul am fost foarte bine, am reusit sa faca doua cantonamente. Problema e ca nu am reusit sa joc niciun meci oficial. Nu a depins de mine ca nu a ramas la Craiova. Eu imi doream, dar nu am primit o oferta de prelungire. In momentul in care ai peste 30 de ani si ai un an fara meci, ai salariu mare, atunci contează.

Nu am avut 24.000 de euro, nu exista asa ceva. La Craiova nu tin minte sa fi fost un jucator cu mai mult de 12.000 de euro pe luna, iar eu nu l-am avut pe acesta. Pe la 10 mii de euro, nu ar fi frumos sa zic ce salariu am avut. Eu am acceptat oferta lor si nu am negociat. Eu venisem din Anglia, voiam sa joc patru luni si sa ma intorc in Vest. Asta a fost in mintea mea", a spus Florin Gardos pentru ProSport.

Gardos este apt din punct de vedere fizic si este pregatit sa intre in teren.

"S-au facut doua saptamani de la ultimul antrenament cu Craiova. Ma antrenez singur, merg pe banda. Dar nu as putea sa joc un meci vineri, dar intr-o perioada scurta as reveni la un nivel bun. Am discutii, dar nu sunt pe placul meu. Am zis ca o sa incerc sa raman in Bucuresti, iar variantele se restrang", a declarat fundasul roman.