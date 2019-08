Opinie / Cronica unei demisii/demiteri anuntate inca de cand a fost numit antrenorul

Bogdan "Augustus" Andone e ultimul sacrificat pe altarul zeului care arunca cu fulgere din palatul de pe Aleea Alexandru.

Gigi Becali pare sa fi devenit cel mai mare dusman al clubului sau, caruia ii subrezeste singur fundatia mai mult decat o fac CFR Cluj, Craiova, Dinamo si celelalte echipe din Liga 1 la un loc. Daca nici blajinul Bogdan Andone, despre care patronul spunea la prezentare ca „uite ce fata smerita are, asta il recomanda!”, iar el raspundea ca „accept orice din loja”, nu a rezistat macar 2 luni pe banca echipei, atunci FCSB are o problema imensa, mai mare decat portarii timorati, apararea franjurata, mijlocul anemic si atacul impotent. La ritmul in care Gigi Becali „devoreaza” antrenorii, va fi greu sa mai gaseasca un antrenor decent, care „sapa si face struguri si imi da vin bun” si accepta ca „daca nu, vine stapanul si da bataie”.

Ce antrenor cu pretentii accepta sa isi puna garantie numele si palmaresul profesional ca sa isi faca patronul damblaua? Ce antrenor cu capul pe umeri vine sa indeplineasca functia de „secund” al unui patron care urmareste meciurile din fata televizorului si nu stie cum se antreneaza jucatorii zi de zi? Ce antrenor decent se impaca cu faptul ca poate fi inlocuit oricand cu Ionut Lutu, actualul sofer si aghiotant al latifundiarului, care nici macar nu vrea sa antreneze? Ce antrenor accepta sa ii fie schimbat preparatorul fizic dupa inceperea campionatului si in plina campanie de calificare pentru competitiile europene? Ce antrenor va fi multumit, daca va pati ca Andone, sa ceara fundasi si atacanti si sa ii fie adusi mijlocasi pe banda rulanta si un "varf" polonez, esuat prin tarile arabe si refuzat de Gaz Metan Medias? Ce antrenor vrea sa i se transfere jucatori dupa cum i mai se nazare patronului, sa nu fie respectat de fotbalistii sai, pentru ca ei stiu ca patronul ii da indicatii prin sms-uri sau WhatsApp, sau sa isi consilieze psihologic elevii dupa fiecare meci, pentru ca sunt distrusi ciclic de declaratiile lui Becali, in loc sa faca sedinte tactice si pregatire fizica?

Ce antrenor va gira sarada pusa la cale de Becali, care vrea sa scoata pietrele incinse din cuptor cu mainile unui fraier util? Poate doar antrenori aflati la inceput de drum, fara experienta si fara mari pretentii, tehnicieni mediocri, esuati profesional si fara prea mult respect de sine, sau muritori de foame, incantati de argintii promisi de „stapan”. De aici vine si explicatia rezultatelor slabe din ultimele patru sezoane, in care clubul nu a cucerit niciun titlu de campioana si niciun trofeu al Cupei Romaniei si nu s-a calificat niciodata in grupele Ligii Campionilor. Si, incepand cu acest sezon, dupa prestatiile cu Milsami Orhei si infrangerea cu Alaskert, pare ca si calificarea in grupele Europa League a devenit un obiectiv mult prea indraznet.

De altfel, impresia e ca FCSB e o masina puternica, dar care nu are un sofer la volan, se indreapta cu 200 km/h spre un zid de beton si se va pulveriza in mii de bucatele din clipa in clipa. Primul semn ca ceva e in neregula e ca FCSB nu a castigat titlul in ultimele 4 sezoane, adica dupa ce patronul a fost eliberat din inchisoare, desi a investit masiv in transferuri, a dezintegrat echipe intregi ale rivalelor Astra si Viitorul si a dat impresia ca a iesit de fiecare data pe locul al doilea, desi a alergat de una singura. Apoi, faptul ca Mihai Stoica nu mai crede in proiect si si-a depus demisia in mainile lui Becali, care a refuzat-o, arata ca si cainele se mai satura de macelaria prost condusa. In fine, Ionut Lutu a fost respins la proba practica a examenului de admitere la cursurile de antrenori pentru obtinerea licentei Pro UEFA, unde se pica foarte greu, mai ales daca ai experienta de fotbalist. Explicatia ar fi ca nici macar Lutu nu vrea sa fie antrenor la FCSB sau ca sefii scolii de antrenori s-au saturat de arogantele lui Becali si, chiar daca nu pot tine ritmul in care acesta are nevoie de carne de tun, nu vor sa ii mai fie complici la bagatelizarea profesiei.

De cand a ajuns Becali la club, in 2003, FCSB a avut 29 de antrenori, iar in ultimii ani ritmul concedierilor s-a intetit, lasand impresia ca ele au dus la rezultatele proaste si nu invers. Si, in ciuda faptului ca s-au bagat multe milioane de euro in baza de pregatire de la Berceni, in inchirierea Arenei Nationale, in dezvoltarea academiei si in transferuri, nivelul sportiv al clubului pare sa se scufunde in cea mai adanca si mai intunecata groapa din Oceanul Becali.