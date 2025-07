Să le luăm pe rând, totuși. Vineri, etapa începe cu Hermannstadt - Metaloglobus. Orice părere avizată și neavizată preconiza un succes fără emoții pentru gazde. S-a terminat 2-2, iar seria de rezultate „ciudate” de care băieții de la Sibiu au tot fost acuzați în ultimele sezoane... continuă.

Am scris în timp ce se juca Metaloglobus - U Cluj în prima etapă că dacă nu-și schimbă radical lotul, Metaloglobus nu prea are cum să scape fără 6 goluri luate pe meci. M-am hazardat, dar de fapt am uitat cât de sărac e fotbalul de la noi, cât de jalnic e că încă se joacă meciuri la Clinceni și că mentalitatea ne trage în jos din generație în generație. S-a terminat 2-2 la Sibiu, iar Metaloglobus ia primul punct în Superligă.

Un club care n-are fani, n-are stadion, n-are istorie, n-are practic nimic, iar asta ne pune în gardă sau cel puțin așa ar trebui. După Juventus Colentina, Metaloglobus e un exemplu de care Liga 1 sper că va uita curând deși aventura lor abia începe.

Bancu ar trebui să-și vadă de drum

Craiova i-a lăsat în pace pe Markovic si Ivan și a câștigat. Bancu ar trebui să-și vadă de drum și Craiova poate chiar are o șansă. Pare ultima măsea de care Rădoi nu scapă ca să dea restartul general. Mi-a plăcut campania de achiziții din vara asta pe care oltenii au făcut-o, mi-a plăcut că Rădoi vrea să facă o mică revoluție cu un stil ultra-ofensiv. Dar încă mai sunt detalii de pus la punct. A fost 3-1 cu FC Argeș, victorie ce, în mod normal, trebuia să adune 6 puncte, doar că oltenii, la Arad, în loc să facă poză cu tabela cu un 0-6 antologic, au „plâns” după un lamentabil 3-3!

Cine e Mihalcea

Că tot veni vorba de UTA, Mihalcea e X-Men cu egal contra româncelor din Conference League. 3-3 cu Craiova și 1-1 cu U Cluj. Sabău pare un pic depășit de evenimente în start de sezon, clujenii se încurcă în propriile idei, iar primul meci acasă nu a fost deloc ce trebuie.

Cercel vs Crețu

Campioana FCSB își face planurile în timpul săptămânii, iar în weekend pare că se relaxează. A făcut-o cu Sibiul și acum s-a repetat mood-ul și la Ploiești. Din fericire pentru roș-albaștri, Petrolul cu Ciobotariu pe bancă nu e tocmai echipa care să te pună în dificultate.

Dacă ar putea licita pentru 30 de egaluri în sezonul regulat, Ciobi nici n-ar citi termenii și condițiile c-ar semna cu două mâini. Dar nu a fost de ajuns și cu FCSB. Cercel i-a luat dreptul la muncă lui Crețu cu o centrare pe care fundașul dreapta trecut de 36 de ani n-a reușit-o nici la antrenamente în șase ani la Berceni.

La Galați e loc de mai bine

Duminică, spre apus, Farul și Oțelul au dat-o parte în parte într-un meci în care scenariul s-a rescris din mers de mai multe ori. Crescut de gălățeni în ultimii doi ani, Tănasă face dubla în 6 minute pentru Farul și părea că Oțelul venise pentru plajă la Marea Neagră, nicidecum pentru puncte. Cu mulți băieți noi, destui debutanți și puțină claritate, Oțelul revine de la 0-2 și face 2-2, dar pierde deși are om în plus pe teren. Etichetat și ștampilat drept expirat de mai multe cluburi din prima ligă, Ișfan aduce primele trei puncte pentru Zicu. La Galați e loc de mai bine, dar sunt și nume interesante pe care trebuie să le dăm o șansă: Murria, Paulinho și chiar Patrick.

Rapid și CFR o dau la pace după ce, până la pauză, părea că punctele merg cu acceleratul către Cluj. Rapid revine după pauză și-l găsesc pe Koljic în postura de marcator, detaliu-șoc, dacă ne luăm după cifrele bosniacului din ultimii ani. Rapid încă are nevoie de nume noi, de mentalitate schimbată, de o idee mai clară. CFR e între ce-are de făcut în Europa și ce-o așteaptă pe la noi prin ligă. Cu semnul întrebării lipit de Louis Munteanu, Petrescu își face două echipe, dar, în mod ciudat, aia mai bună a stricat după pauză tot ce-au făcut bine rezervele în primele 45 de minute.

Unirea Slobozia a câștigat cu Csikszereda cu 6-1! Nici nu contează cu cine, dar faptul că o echipă antrenată de Andrei Prepeliță marchează șase goluri în același meci (ca să nu zic - tur de campionat) mi se pare breaking news! Deși, în mare parte, rezultatele îl recomandă pe Prepeliță, prudența exagerată și catenaccio dus dincolo de limite nu-l fac tocmai cel mai tare din oraș, indiferent de localitatea pe care o reprezintă. E genul ăla de dentist care știi că-ți face treabă bună, dar nu te duci de drag să-l vezi. Ciucanii puteau lua 6 și cu Dinamo, dar i-a scăpat Pap.

Botoșani te poate păcăli

Ultimul meci al rundei e Dinamo - Botoșani. Genul de meci care păcălește asistența câteva etape. E semnătura inconfundabilă Leo Grozavu. Cu un entuziasm fantastic, un pressing bun, un tupeu moldovenesc specific pe alocuri și pase care se leagă în serie, Botoșani te poate păcăli că e chiar echipă serioasă. Dar nu e. Dar te poate păcăli, repet, după un meci ca ăsta cu Dinamo. Să nu uităm că Botoșani e ultima echipă care a bătut-o pe FCSB în ultimele 26 de etape. Și ce mai știți bun de Botoșani de atunci și până azi?!

La clasament nu ne uităm că nu e nimic de văzut, dar runda viitoare vine la pachet cu niște meciuri tare interesante printre care Oțelul - Dinamo, FCSB - Farul, Craiova - U Cluj și m-aș arunca să trec pe listă și CFR - FC Argeș măcar pentru Caio!