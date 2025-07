Dinamo a pierdut la finalul sezonului trecut patru dintre cei mai importanți jucători, în toate comnpartimentele, și mai ales în atac. Fundașul central Homawoo, mijlocașul Olsen, atacanții Selmani și Politic formau, alături de Boateng, Cîrjan și Gnahore nucleul care a transformat-o pe Dinamo dintr-o formație de retrogradare într-una de play-off.



Când destabilizezi un prim 11 de o asemenea manieră, nu ai cum să te mai gândești la obiective înalte. Dacă oficialii clubului doreau să treacă la pasul următor al proiectului, trebuiau să-și mențină jucătorii de bază și să mai adauge doi-trei de nivelul lor.



Înțeleg că pe unii nu prea ai cum să îi ții, mai ales dacă nu le poți face contracte pe perioade mai mari, dar, în asemenea condiții, trebuie să aduci înlocuitori pe măsură.



Linia ofensivă, schimbată total



Kyriakou să zicem că n-a jucat chiar rău la Galați, dar clar nu se ridică la valoarea lui Olsen. Apoi, Armstrong, Karamoko și Musi sunt și ei, luați individual, dar și per ansamblu ofensiv, mai modești decât Selmani, Perica și Politic. Ok, Perica va reveni, dar începutul de campionat i-a prins pe dinamoviști cu un atac mult mai modest decât cel din campionatul precedent. În plus, e greu ca atunci când schimbi toată linia ofensivă să ai și randament la acest capitol.



Corect, „câinilor” le-a fost refuzat un penalty contra Oțelului în minutul 15, la 0-0, dar vorbim de jocul prestat în general, care nu este convingător și n-a fost nici la Miercurea Ciuc, nici acasă cu Botoșani.



Cum a ajuns Armstrong în România? Ce-l recomandă?



Marea șansă a lui Dinamo este Zeljko Kopic. Așa cum a transformat echipa de anul trecut dintr-una considerată „de retrogradare” într-una de play-off, tot așa cred că poate construi acum, din nou, un prim 11 competitiv. Dar pentru asta are și el nevoie de ajutor, de fotbaliști care să-și pună cu adevărat amprenta în jocul echipei.

Șefii clubului l-au lăsat să se descurce cu ce are și i-au adus până acum fotbaliști care nu ridică nivelul de exprimare pe teren. Sunt și ei pe acolo, la număr, cum este și acest Armstrong – habar n-am cum o fi ajuns în campionatul românesc. La fel și Karamoko, dar să zicem că francezul are circumstanțe atenuante, pentru că nu prea a primit mingi „de foc” dinspre mijlocul terenului.



În concluzie, la cum arată Dinamo în momentul actual, clar nu este de play-off. Dacă vor să progreseze în construcția echipei față de anul trecut, Nicolescu și Compania trebuie să găsească rapid resurse financiare și logistice (scouting) pentru a întări un prim 11 care nu funcționează în momentul de față.