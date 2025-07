Kopic a anunțat câți jucători mai aduce Dinamo, imediat după 1-2 cu Oțelul: „Nu suntem echilibrați”

Kopic a făcut anunțul! Câți jucători vrea să mai aducă Dinamo

Zeljko Kopic a fost mulțumit de jocul echipei sale, mai ales în repriza a doua, dar a punctat că elevii său au ratat nepermis de mult.

Tehnicianul lui Dinamo a anunțat câți jucători mai vrea să aducă gruparea din „Ștefan ce Mare” în această fereastră de transferuri.



„În primul rând vreau să îi felicit pe cei de la Oțelul, pentru victorie. În prima repriză am făcut greșeli, în a doua repriză am dominat, am avut două ocazii mari, dar în final nu am marcat, iar adversarul ne-a taxat.

Avem nevoie de mai mulți jucători, dar clubul are niște limite peste care nu putem trece și vrem să aducem jucători de calitatea lui Dinamo.

Ne uităm la 3-4 jucători în momentul de față și știu că toată lumea de la club înțelege situația, la momentul ăsta nu suntem echilibrați, iar toată lumea cred că vede asta.

Mihai (n.r. Cristian Mihai) va fi un jucător foarte important pentru noi, a avut niște probleme după EURO U21, dar să nu uităm de Milanov, care a avut probleme și cu siguranță ne va ajuta și el.

Este un moment tensionat pentru noi și pentru suporterii noștri, pentru că sunt așteptări de la sezonul ăsta, dar văd că dominăm și ne dorim să marcăm și cu siguranță lucrurile se vor întoarce în favoarea noastră.

Urmează un meci cu FCSB, trebuie să ne apărăm tricoul și începem de mâine să pregătim meciul.”, a declarat Zeljko Kopic, la Digi Sport.

Dinamo mai are de așteptat până la primul succes din noua stagiune a Superligii.