"Campioana Centenarului". Mihai Mironica scrie despre liderul Romaniei la aniversarea a 100 de ani si despre victoria in fata unei echipe desprinse din fotbalul de acum un secol

Autor: Mihai Mironica



Victoria cu ultima clasata ar putea parea lipsita de relevanta, dar, daca ne gandim cum s-au chinuit cu Voluntari si FCSB, si Viitorul, si Dinamo, acest 5-0 chiar arata o data-n plus ca CFR Cluj este seful meritat de haita in Liga 1. Si ar fi trebuit sa fie set la zero, daca arbitrului asistent nu-i ingheta privirea la golul anulat incorect lui Tucudean.

Titulari buni pe toate pozitiile, chiar si cel mai putin sonor nume, Bordeianu, a facut o partida remarcabila cu bara, cu pasa de gol, si rezerve cu stofa, Costache reusind sa marcheze un gol frumos, arata ca CFR este reperul si in acest sezon, limita de depasit pentru a rapi titlul.

Tucudean a cantat cu cel mai mare patos imnul national la inceputul meciului si asta s-a regasit si in jocul lui. Este golgeterul campionatului, este varful nationalei si este impetuos chiar si in conferintele de presa, acolo unde clameaza ca ar fi cel mai bun fotbalist roman. Nu este, dar e bine ca are aceasta incredere in fortele lui si e chiar interesant sa vezi un fotbalist roman iesind din sabloanele declaratiilor gri.

Meciul de la Iasi a fost un “statement” din partea lui Man ca vine vremea saltului lui in nationala lui Contra, dar posibilul rival pe post, Deac, a parat in seara aceasta cu o evolutie de maestru, cu pase de gol incantatoare.

E vremea gerului naprasnic, dar am spus-o inca de cand se mai mergea la plaja ca Voluntari va retrograda la finalul acestui sezon. Increderea in pronosticul meu mi s-a mai zdruncinat dupa aducerea a doi jucatori excelenti, Belahmeur si Laidouni, cel din urma, unul dintre cei mai buni mijlocasi centrali din Liga 1. Fara ei, accidentati azi, Voluntari e acea expulzata sigur din primavara viitoare. Pentru adversarii ilfovenizarii Ligii 1 asta e un motiv de bucurie, dar baietii trebuie sa se calmeze momentan, Snagov sta dupa colt sa-i ia locul squadrei lui Pandele.

Imaginea caderii abisale a Voluntariului este acest varf desprins din fotbalul de acum 100 de ani, ca tot suntem la Centenar, Tudorie. Este si imaginea incompetentei din fotbalul nostru pentru ca batranul tanar atacant a fost luat la Steaua, a fost creditat de multe voci drept o mare speranta. Cristiano Bergodi isi merita soarta cand merge pe mana unui varf atat de lent, de incolor, mai ales la un joc de contraatac.