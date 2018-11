ANALIZA | In sfarsit, medalie? De ce se poate gandi nationala Romaniei la un European excelent in Franta

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020!

Aflata in reconstructie de ani buni, nationala Romaniei are o sansa buna sa isi imbunatateasca locul 5 cucerit acum doi ani la Europeanul din Suedia. Motivele sunt destule, insa prima problema a fost déjà rezolvata in urma cu cateva luni, la tragerea la sorti. Norocul a fost de partea « tricolorelor », iar atat prima grupa, de la Brest, cat si grupa principala, care va avea loc la Nancy, nu sunt atat de dificile. Pe hartie, Romania ar trebui sa treaca de Germania si de Cehia, urmand sa intalneasca, cel mai probabil, Olanda, Ungaria si Spania in faza urmatoare. Cum Norvegia ar trebui sa fie una dintre echipele calificate in semifinale, calculele hartiei spun ca batalia pentru cel de-al doilea loc ar trebui sa se dea intre Olanda si Romania. Dar care sunt avantajele echipei lui Ambros Martin ?



O jucatoare exceptionala



Cristina Neagu este, cu siguranta, una dintre cele mai bune jucatoare din ultimii 10 ani din handbalul feminin. Bratul puternic, dar si IQ-ul handbalistic peste masura au transformat-o intr-o jucatoare imposibil de oprit atunci cand este intr-o zi buna. Neagu a debutat la un turneu final in urma cu 11 ani, la Mondialul din Franta, iar acum se intoarce in Franta cu obiectivul declarat de a castiga o medalie. A cucerit titlul de golghetera a Ligii Campionilor in sezonul precedent, iar in actuala stagiune e tot pe primul loc in topul celor mai bune marcatoare, reusind 49 de goluri in primele sase partide ale CSM-ului.

Mai mult, Neagu va intra, cu siguranta, in istorie, avand nevoie de doar 13 goluri pentru a deveni cea mai buna marcatoare din istorie la EHF EURO, urmand sa depaseasca recordul lui Agnes Farkas, stabilit intre 1994 si 2002, cand maghiara marca 205 goluri la turneele finale.

Un lot echilibrat, valoros

Lotul Romaniei cuprinde destule lipsuri, fiind « subtire » pe extreme, de exemplu, insa trei dintre jucatoarele noastre au intrat in topul celor mai bune trei jucatoare de la EHF EURO inainte de turneul final. E vorba de Cristina Neagu, Crina Pintea si Iulia Dumanska. Doar Norvegia (cu cinci jucatoare) a avut mai multe, in timp ce Muntenegru, Olanda, Franta, Rusia, Serbia si Slovenia au avut cate doua. Pe hartie, lotul Romaniei are o medie de varsta buna, 26,6 ani, ceea ce inseamna ca experienta isi spune cuvantul, iar jucatoare precum Neagu, Elisei sau chiar Eliza Buceschi au suficiente turnee finale in spate pentru a sti sa isi dozeze efortul si a echilibra balanta in momente cheie. Mai mult, o buna parte din acest lot a jucat si la Mondialul de anul trecut, cand fetele au spus la unison ca doar supramotivarea din meciul cu Cehia a facut ca acea partida din optimile de finala sa fie pierduta, desi Romania a condus tot jocul. O lectie invatata !

Un antrenor de top

Antrenorul Ambros Martin e considerat unul dintre cei mai fini tehnicieni din handbalul feminin la ora actuala, fiind responsabil pentru succesul incredibil al Gyor-ului din ultimii ani, cand echipa maghiara a cucerit de patru ori Liga Campionilor in sase sezoane. Martin a parasit-o pe Gyor pentru Rostov in sezonul actual, insa a declarat ca se concentreaza in principal pe munca de la echipa nationala a Romaniei, dorind un parcurs cat mai lung la urmatoarele doua turnee finale, dar si la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Martin e déjà la al treilea turneu final cu nationala Romaniei, pe care a condus-o pana pe locul 5 la precedentul European, iar mindset-ul sau e unul pozitiv. E drept, a fost cel care a gresit in meciul cu Cehia de anul trecut, irosind mult prea devreme time-out-ul, dar calitatile sale nu pot fi puse la indoiala. E apreciat de jucatoare, fiind considerat atent la cele mai mici detalii, iar din perfectionismul sau si din increderea pe care o da echipei in defensiva, e unul dintre cele mai mari avantaje ale nationalei noastre la EHF EURO 2018.



CAND JOACA ROMANIA LA EHF EURO 2018

Romania – Cehia (sambata, 1 decembrie, ora 19:00)

Romania – Germania (luni, 3 decembrie, ora 19:00)

Romania – Norvegia (miercuri, 5 decembrie, ora 22:00)



Un tablou usor

Norocul face parte din joc, iar Romania a avut parte de noroc. Doar doua echipe de pe fiecare parte a tabloului sunt in semifinale, iar « tricolorele » au evitat Grupele A si B, acolo unde batalia pentru cele doua locuri se va da intre Rusia, Franta, Danemarca, Suedia sau chiar si Muntenegru. Aici, pe partea Romaniei, lucrurile par mai simple. Ungaria, Croatia, Spania sau Germania sunt in reconstructie, iar singurele adversare care par cu adevarat puternice sunt Norvegia si Olanda. Dar chiar si Olanda are trei absente importante – Visser, Broch si Snelder – astfel ca drumul nationalei lui Martin spre semifinale e mai usor. Practic, Romania nu putea avea un culoar mai usor in acest moment in conditiile date.





Atentie si concentrare la nivel maxim

Totusi, la un astfel de turneu final, surprizele pot aparea usor. Romania are trei victorii contra Cehiei la Euro, insa golaverajul e de doar +5, astfel ca partidele ar fi putut fi foarte usor pierdute. Germania si Ungaria sunt echipe in reconstructie, iar atacurile lor sufera teribil, astfel ca e nevoie de concentrare si atentie in ofensiva pentru castigarea celor doua puncte. Cuplul Neagu-Pintea va fi extrem de important in atac, in timp ce in defensiva, cei doi aparatori centrali pot asigura ca poarta va merge la fel de bine, in ciuda faptului ca cei doi goalkeeperi, Dedu si Dumanska, sunt inca jucatoare tinere si care nu evolueaza in Champions League, nefiind obisnuite neaparat cu adversari foarte puternici. Totodata, modul in care se vor reface jucatoarele e crucial, la fel cum e si tactica lui Martin a isi odihni jucatoarele importante in timpul meciurilor. Teoretic, pana in finala, o echipa trebuie sa joace 7 meciuri in doar 15 zile! Dar intreaga nationala a declarat la unison ca acest lucru e bifat deja. Ramane doar demonstratia in teren.