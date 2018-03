ANALIZA / Anormal de normali. In acest sezon, nicio schimbare de antrenor pentru echipele din play-off!

Daca in urma cu trei sezoane aveam parte de un record de antrenori schimbati in Liga 1, anul acesta a adus o normalitate de neimaginat: niciuna dintre echipele din play-off nu si-a schimbat tehnicianul cu care a inceput sezonul!

Liga 1 a atins in acest sezon normalitatea la un capitol, care in editiile trecute de campionat dadea mari batai de cap - stabilitatea bancilor tehnice. Daca in sezonul 2014-2015 al Ligii 1 au activat pe cele 18 banci un total de 48 de antrenori principali si au avut loc 38 de schimbari de antrenori, un record negativ pentru campionatul intern, in aceasta editie s-au facut doar 8 modificari, iar echipele clasate la finalul sezonului regulat pe pozitii de play-off au toate aceiasi antrenori cu care au inceput competitia. Si in play-out exista trei echipe care nu au schimbat antrenorul (Botosani, Voluntari si Gaz Metan Medias). Exemplele negative, cu cate doua schimbari de tehnicieni, sunt Dinamo, Concordia Chiajna si Juventus, in timp ce Timisoara si Sepsi au efectuat o singura modificare la nivelul bancii tehnice.

S-a ajuns aici din mai multe motive: cluburile nu isi mai permit din punct de vedere financiar sa semneze si sa rezilieze 3-4 contracte intr-un sezon; conform "Regulamentului privind statutul antrenorului", Art. 22 - "Intr-un an competitional, un antrenor va putea semna cel mult doua contracte individuale de munca: a) cu echipe din Liga I", asa ca un tehnician se gandeste serios inainte de a demisiona sau a rezilia contractul, pentru a nu ramane somer pana la finalul sezonului; patronii, finantatorii si actionarii par sa fi constientizat ca performanta cere stabilitate, in primul rand.

Echipe play-off:

1. CFR - Dan Petrescu

2. FCSB - Nicolae Dica

3. CSU Craiova - Devis Mangia

4. Viitorul - Gica Hagi

5. Astra - Edi Iordanescu

6. CSM Poli Iasi - Flavius Stoican

Total: 6 echipe - 6 antrenori - 0 schimbari de antrenori

Echipe play-out:

7. Dinamo - Cosmin Contra, Vasile Miriuta, Florin Bratu

8. FC Botosani - Costel Enache

9. FC Voluntari - Claudiu Niculescu

10. Concordia Chiajna - Dan Alexa, Vasile Miriuta, Ion Moldovan

11. ACS Poli Timisoara - Ionut Popa, Leo Grazavu

12. Sepsi Sf. Gheorghe - Vali Suciu, Eugen Neagoe,

13. Gaz Metan Medias - Cristi Pustai

14. Juventus - Daniel Oprita, Marin Barbu, Marius Baciu

Total: 8 echipe - 16 antrenori - 8 schimbari de antrenori

Autor: Gabriel Chirea