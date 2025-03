Meciul de la Belgrad a început cu un gol anulat pentru austrieci, în minutul 6, şi a continuat cu o altă ocazie a oaspeţilor, în minutul 23, dar sârbii au controlat jocul şi în minutul 56 au deschis scorul după greşeală a defensivei austriece.

Trauner a trimis la propriul portar, care nu a putut face preluarea, mingea s-a dus în bară, a revenit în teren, iar Maksimovic a reuşit să înscrie. În minutul 68, Trauner a primit cartonaşul roşu şi a fost eliminat, iar Vlahovic a înscris, în minutul 74, însă şi golul lui a fost anulat.

Serbia a marcat pentru 2-0 în minutul 90+1, prin acelaşi Vlahovic, şi, cu scor general 3-1, a întrecut Austria, rămânând în Divizia A a Ligii Naţiunilor.

La finalul partidei, Ralf Rangnick a declarat că este mulțumit de evoluția echipei, dar, evident, nu și de rezultat.

"Timp de 56 de minute am jucat de parcă am fi fost echipa gazdă, am simțit că am avut 80% posesie, dar nu am profitat. Am avut două ocazii mari în prima repriză prin Laimer și Schmid.

Ținând cont de ce s-a jucat, rezultatul este absurd. Primul gol pe care l-am primit a fost pe jumătate autogol. Sunt mulțumit de joc, dar, bineînțeles, nu și de rezultat", a explicat selecționerul Austriei, potrivit krone.at.

