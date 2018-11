Scandal teribil cu Istvan Kovac: "Mi-a spus ca ne va da 2 penalty-uri!" Ce s-a intamplat dupa Turcia - Suedia

Presa din Suedia lanseaza acuzatii grave.

Arbitrul roman, Istvan Kovac, este implicat intr-un imens scandal dupa partida dintre Turcia si Suedia. Kovac a acordat penalty in repriza a doua pentru suedezi iar nordicii au obtinut o victorie cu 1-0 ce a dus la retrogradarea matematica a Turciei in Liga C.

Suedezii l-au acuzat pe Kovac pentru neacordarea unui penalty in prima repriza. Fostul atacant de la Hamburg, Markus Berg, a facut o dezvaluire grava in presa din Suedia.

"Pentru mine a fost un penalty evident, dar probabil ca el a crezut ca eu am intrat in fundasul turc. Am vorbit cu el la pauza si mi-a spus ca daca, intr-adevar, a fost penalty, atunci o sa-mi dea doua in repriza secunda" a spus Markus Berg.