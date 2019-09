Romania urca in Liga B in Nations League! UEFA a schimbat formatul 

Din articol Noua structura a Ligii Natiunilor arata astfel

Comitetul Executiv UEFA s-a reunit astazi in Slovenia pentru a analiza formatul Ligii Natiunilor.

In urma intalnirii, s-a luat decizia de a se modifica formatul competitiei. Aceasta modificare o urca pe Romania in Liga B.

"Liga Natiunilor UEFA va avea o noua structura incepand cu editia 2020/2021, cuprinzand cate 16 echipe in Ligile A, B, si C si 7 echipe in Liga D. Echipele vor fi repartizate pe baza clasamentului general, cel inregistrat la finalul editiei inaugurale, sezonul 2018/2019.

UEFA a decis sa faca aceasta modificare a formatului in urma unui proces de consultare care a implicat toate cele 55 de asociatii afiliate UEFA si reflecta dorinta de a se minimiza in continuare numarul de meciuri amicale", apare in comunicatul emis pe site-ul oficial frf.ro.

Noua structura a Ligii Natiunilor arata astfel

Liga A: Portugalia, Olanda, Anglia, Elvetia, Belgia, Franta, Spania, Italia, Boosnia-Hertegovina, Ucraina, Danemarca, Suedia, Croatia, Polonia, Germania, Islanda.

Liga B: Rusia, Austria, Tara Galilor, Cehia, Scotia, Norvegia, Serbia, Finlanda, Slovacia, Turcia, Irlanda, Irlanda de Nord, Bulgaria, Israel, Ungaria, Romania.

Liga C: Grecia, Albania, Muntenegru, Georgia, Macedonia de Nord, Kosovo, Belarus, Cipru, Estonia, Slovenia, Lituania, Luxemburg, Armenia, Azerbaidjan, Kazahstan, Moldova.

Liga D: Gibraltar, Insulele Feroe, Letonia, Liechtenstein, Andora, Malta, San Marino.

Tragerea la sorti pentru Nations League UEFA 2020/2021 va avea loc in luna martie a anului 2020.