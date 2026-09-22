După 13 etape desfășurate în actuala stagiune, FC Sireți are șapte puncte obținute în urma a șapte rezultate de egalitate. Clubul nu a bifat încă prima victorie și a suferit șase înfrângeri

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Un episod important în dezvoltarea clubului s-a produs în toamna lui 2025. O delegație a lui Real Sireți a mers la baza de pregătire a celor de la Sevilla FC, în cadrul unui program de schimb și colaborare axat pe dezvoltarea și identificarea talentelor. Programul a inclus și întâlniri cu diferite departamente, iar reprezentații clubului au urmărit și diverse ședințe de pregătire.

Fondată oficial în 2023, Sireți a intrat în competițiile organizate de Federația Moldovenească de Fotbal, iar primul pas important a venit în sezonul 2024/2025. Echipa a câștigat Seria Sud din Liga 2, cu 18 victorii, două remize și o singură înfrângere. Real Sireți a înscris 93 de goluri și a primit 18, asigurându-și matematic primul loc înainte de încheierea campionatului.

Prezența în Liga 7777 reprezintă însă o premieră pentru clubul din raionul Strășeni, care a avut nevoie de numai trei ani pentru a ajunge în primul eșalon al fotbalului din Republica Moldova.

La finalul sezonului 25/26, Real Sireți a încheiat competiția din Liga 1 pe locul secund, la cinci puncte în spatele Politehnicii UTM, formația care a obținut promovarea directă.

A trecut cu 5-2 de FC Oguz în sferturile de finală ale play-off-ului, în timp ce în semifinale a învins-o cu 1-0 pe Iskra Rîbnița, iar în finală, cu 1-0 pe FC Florești, fapt care i-a asigurat accederea în Liga 7777.

Așadar, la aproximativ trei ani de la înființare, Real Sireți a ajuns pentru prima dată între cele mai bune opt formații din Republica Moldova!

Ce cluburi au mai obținut accederea pe prima scenă a fotbalului moldovenesc atât de rapid

Ascensiunea celor de la Real Sireți este una rapidă, dar nu fără precedent în fotbalul moldovenesc.

Veris Chișinău, club fondat în 2011, a câștigat Divizia B în sezonul 11/12, apoi Divizia A în stagiunea următoare și a ajuns în primul eșalon în 2013. Mai mult, la chiar primul sezon petrecut în Divizia Națională, Veris a încheiat campionatul pe locul trei.

Un alt exemplu este Sheriff Tiraspol. Clubul a ajuns în primul eșalon în 1998, la aproximativ un an după apariția echipei sub actuala denumire, iar ulterior a devenit o grupare dominantă a fotbalului moldovenesc.

Pentru primul sezon la acest nivel, pentru Real Sireți pare însă unul mai dificil, însă promovarea rapidă și colaborarea începută cu Sevilla reprezintă două dintre reperele unui proiect care, într-o perioadă scurtă, și-a făcut apariția în prima ligă a fotbalul moldovenesc.