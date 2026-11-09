Terminând pe locul doi în clasamentul Trofeului Kopa, în spatele coechipierului său Lamine Yamal, Cubarsí a beneficiat de data aceasta de o particularitate a regulilor Golden Boy, acordat de cotidianul italian Tuttosport.

Întrucât Yamal, câştigătorul din 2024, putea primi trofeul o singură dată, nu era eligibil pentru râvnitul premiu.

Campion al Spaniei cu Barça, Cubarsí a câştigat şi Cupa Mondială din 2026 cu Spania, competiţie în care a fost desemnat cel mai bun tânăr jucător. El a terminat pe locul trei în ediţia precedentă, când s-a impus Désiré Doué, câştigător al Ligii Campionilor cu Paris Saint-Germain.Anul acesta, realizarea este cu atât mai semnificativă cu cât jucătorul joacă pe postul de fundaş central, o poziţie rar recunoscută în cadrul acestui tip de premii.

Jucătorul Barcelonei devine astfel primul fundaş care câştigă premiul de la Matthijs de Ligt, de la Ajax Amsterdam, care l-a primit în 2018.

"Sunt foarte fericit şi foarte mândru", a declarat Pau Cubarsi într-un scurt videoclip, mulţumind apoi echipei Tuttosport, familiei sale, coechipierilor săi şi staff-ului FC Barcelona şi al Spaniei, "fără de care nu ar fi fost posibil să avem un an atât de spectaculos".

Pau Cubarsi devine al şaselea spaniol încoronat Golden Boy de la crearea premiului în 2003.

Fundaşul în vârstă de 19 ani vine după Cesc Fabregas (2006), Isco (2012), Pedri (2021), Gavi (2022) şi Lamine Yamal (2024).

news.ro

Foto: Twitter/X