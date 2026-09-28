FOTO Edin Dzeko a oferit un moment emoționant pe Arena Națională, înainte de România - Bosnia

Edin Dzeko a oferit un moment emoționant pe Arena Națională, înainte de România - Bosnia Nations League Antrenamentul oficial al Bosniei / Foto Facebook
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Atacantul Edin Dzeko (40 de ani) este foarte aproape de retragerea din echipa națională din Bosnia&Herțegovina.

TAGS:
RomaniaBosnia si HertegovinaEdin Dzeko
Din articol
  • Duelul România - Bosnia va începe la ora 21:45 și va putea fi urmărit în format LIVE BLOG pe site-ul Sport.ro. Partida se dispută cu porțile închise.

Chiar dacă a intrat la joc alături de colegii săi, vârful lui Schalke nu va fi apt de joc împotriva României. Presa din Bosnia scrie că restul jucătorilor au fost foarte emoționați când au văzut că Dzeko se încălzește alături de ei.

Edin Dzeko se va retrage pe 2 octombrie de la națională

Edin Dzeko va rămâne pe bancă în România - Bosnia&Herțegovina și va juca tocmai pe 2 octombrie, în partida cu Suedia. Duelul de la Zenica va marca retragerea lui Edin Dzeko de la echipa națională.

"După ce a urmărit de pe margine meciul cu Polonia, Edin Dzeko s-a antrenat acum alături de restul echipei.

Având în vedere că acesta este unul dintre ultimele sale antrenamente alături de națională, momentul a fost unul extrem de emoționant pentru toată echipa.

Toată lumea speră, desigur, la o victorie împotriva României, dar și în meciul cu Suedia, astfel încât Dzeko să poată marca măcar încă un gol la partida sa de adio, săptămâna viitoare", au scris jurnaliștii de la Sportsport, prezenți la antrenamentul oficial de pe Arena Națională.

  • Bosnia4
×
Antrenamentul oficial al Bosniei / Foto Facebook
Antrenamentul oficial al Bosniei / Foto Facebook
Antrenamentul oficial al Bosniei / Foto Facebook
Antrenamentul oficial al Bosniei / Foto Facebook
ÎNAPOI LA ARTICOL

Edin Dzeko este golgheterul all-time al Bosniei&Herțegovinei, cu 74 de goluri în 151 de selecții.

Legendarul atacant mai are contract cu Schalke până la finalul sezonului, dar nu va mai evolua pentru echipa națională.

Grupa României din Liga Națiunilor

  • Vineri, 25 septembrie: Polonia – Bosnia-Herțegovina 0-0, SuediaROMÂNIA 2-1
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O șoferiță din Italia s-a trezit cu amenzi de 7.000 de euro după ce și-a lăsat mașina la service. Ce făcea de fapt mecanicul
O șoferiță din Italia s-a trezit cu amenzi de 7.000 de euro după ce și-a lăsat mașina la service. Ce făcea de fapt mecanicul
ULTIMELE STIRI
Nedreptate pentru Radu Drăgușin? Florin Manea a ieșit la atac după decizia lui Gică Hagi
Nedreptate pentru Radu Drăgușin? Florin Manea a ieșit la atac după decizia lui Gică Hagi
Cristi Tănase, avertisment înainte de România - Bosnia: „I-am simțit pe teren! Sunt mai pregătiți”
Cristi Tănase, avertisment înainte de România - Bosnia: „I-am simțit pe teren! Sunt mai pregătiți”
Starurile din Norvegia - Portugalia, ca pe maidan: "Întrebați-l ce mi-a făcut! Așa ceva nu are căuta pe terenul de fotbal"
Starurile din Norvegia - Portugalia, ca pe maidan: "Întrebați-l ce mi-a făcut! Așa ceva nu are căuta pe terenul de fotbal"
Clubul din Superliga și-a prezentat noul antrenor!
Clubul din Superliga și-a prezentat noul antrenor!
Lamine Yamal, gest superb pentru campionul din Premier League: „Ești cel mai bun”
Lamine Yamal, gest superb pentru campionul din Premier League: „Ești cel mai bun”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Întrebat de FCSB și U Cluj, Nicolae Stanciu a surprins pe toată lumea: "Ei au prima opțiune"

Întrebat de FCSB și U Cluj, Nicolae Stanciu a surprins pe toată lumea: "Ei au prima opțiune"

Omul care i-a adus 13 milioane de euro lui Gigi Becali într-o singură seară, verdict după transferul lui Denis Drăguș: „Să marcheze”

Omul care i-a adus 13 milioane de euro lui Gigi Becali într-o singură seară, verdict după transferul lui Denis Drăguș: „Să marcheze”

„Dedicație“ pentru Reghecampf: ce au făcut jucătorii lui Esperance, la primul meci de după plecarea românului

„Dedicație“ pentru Reghecampf: ce au făcut jucătorii lui Esperance, la primul meci de după plecarea românului

Un nou fundaș dreapta pentru națională?! Ce se poate întâmpla cu Andrei Rațiu: ”Mai mult ca sigur!”

Un nou fundaș dreapta pentru națională?! Ce se poate întâmpla cu Andrei Rațiu: ”Mai mult ca sigur!”

2.300.000 de euro pentru Ștefan Târnovanu

2.300.000 de euro pentru Ștefan Târnovanu

S-a aflat motivul pentru care Mihai Pintilii a plecat de la Levadiakos! Suma la care a renunțat fostul antrenor de la FCSB

S-a aflat motivul pentru care Mihai Pintilii a plecat de la Levadiakos! Suma la care a renunțat fostul antrenor de la FCSB



Recomandarile redactiei
Cristi Tănase, avertisment înainte de România - Bosnia: „I-am simțit pe teren! Sunt mai pregătiți”
Cristi Tănase, avertisment înainte de România - Bosnia: „I-am simțit pe teren! Sunt mai pregătiți”
Nedreptate pentru Radu Drăgușin? Florin Manea a ieșit la atac după decizia lui Gică Hagi
Nedreptate pentru Radu Drăgușin? Florin Manea a ieșit la atac după decizia lui Gică Hagi
Starurile din Norvegia - Portugalia, ca pe maidan: "Întrebați-l ce mi-a făcut! Așa ceva nu are căuta pe terenul de fotbal"
Starurile din Norvegia - Portugalia, ca pe maidan: "Întrebați-l ce mi-a făcut! Așa ceva nu are căuta pe terenul de fotbal"
Hagi, explicația unei decizii drastice: de ce au fost trimiși „greii“ naționalei, în frunte cu Drăgușin, în tribune
Hagi, explicația unei decizii drastice: de ce au fost trimiși „greii“ naționalei, în frunte cu Drăgușin, în tribune
Și-a riscat toată averea după retragere! Fostul jucător de la FCSB, proiect fabulos de 3 milioane de euro: „Nu am puterea să fac totul singur”
Și-a riscat toată averea după retragere! Fostul jucător de la FCSB, proiect fabulos de 3 milioane de euro: „Nu am puterea să fac totul singur”
Alte subiecte de interes
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Filip Dujmovic, ex-Dinamo, a semnat cu cea mai de succes echipă a țării, aflată însă și ea într-o criză profundă!
Filip Dujmovic, ex-Dinamo, a semnat cu cea mai de succes echipă a țării, aflată însă și ea într-o criză profundă!
Liderul croat din Bosnia i-a supărat pe americani! Acesta e acuzat că îl adăpostește pe patronul evazionist al lui Dinamo Zagreb
Liderul croat din Bosnia i-a supărat pe americani! Acesta e acuzat că îl adăpostește pe patronul evazionist al lui Dinamo Zagreb
Două foste vedete de la Inter Milano se luptă pentru titlul de golgheter în Turcia!
Două foste vedete de la Inter Milano se luptă pentru titlul de golgheter în Turcia!
Dzeko, Kolasinac și Pjanic au rămas fără selecționer! Cine sunt favoriți să preia naționala Bosniei
Dzeko, Kolasinac și Pjanic au rămas fără selecționer! Cine sunt favoriți să preia naționala Bosniei
CITESTE SI
Cât costă un sistem cu panouri fotovoltaice pentru o casă de 100 de mp. Investiția s-ar putea amortiza în cinci ani

stirileprotv Cât costă un sistem cu panouri fotovoltaice pentru o casă de 100 de mp. Investiția s-ar putea amortiza în cinci ani

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

PSD decide luni dacă susţine Guvernul Mureşan. Sorin Grindeanu cere depunerea mandatului şi vorbeşte despre anticipate

stirileprotv PSD decide luni dacă susţine Guvernul Mureşan. Sorin Grindeanu cere depunerea mandatului şi vorbeşte despre anticipate

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, și-a anunțat demisia. Țara se pregătește acum pentru două rânduri de alegeri

stirileprotv Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, și-a anunțat demisia. Țara se pregătește acum pentru două rânduri de alegeri

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!