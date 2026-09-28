Duelul România - Bosnia va începe la ora 21:45 și va putea fi urmărit în format LIVE BLOG pe site-ul Sport.ro. Partida se dispută cu porțile închise.

Chiar dacă a intrat la joc alături de colegii săi, vârful lui Schalke nu va fi apt de joc împotriva României. Presa din Bosnia scrie că restul jucătorilor au fost foarte emoționați când au văzut că Dzeko se încălzește alături de ei.

Edin Dzeko se va retrage pe 2 octombrie de la națională

Edin Dzeko va rămâne pe bancă în România - Bosnia&Herțegovina și va juca tocmai pe 2 octombrie, în partida cu Suedia. Duelul de la Zenica va marca retragerea lui Edin Dzeko de la echipa națională.

"După ce a urmărit de pe margine meciul cu Polonia, Edin Dzeko s-a antrenat acum alături de restul echipei.

Având în vedere că acesta este unul dintre ultimele sale antrenamente alături de națională, momentul a fost unul extrem de emoționant pentru toată echipa.

Toată lumea speră, desigur, la o victorie împotriva României, dar și în meciul cu Suedia, astfel încât Dzeko să poată marca măcar încă un gol la partida sa de adio, săptămâna viitoare", au scris jurnaliștii de la Sportsport, prezenți la antrenamentul oficial de pe Arena Națională.

