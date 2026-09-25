S-a ”rupt” în Suedia - România și a fost scos cu targa de pe teren

Cele două naționale s-au întâlnit la Solna, pe ”Strawberry Arena”, în prima rundă din noua ediție UEFA Nations League. Suedia - România a fost în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

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În minutul 59 al meciului, Emil Holm s-a accidentat în momentul în care și-a sprijinit piciorul pe gazon. Fundașul suedez a simțit imediat o durere puternică și s-a prăbușit pe teren.

După câteva minute în care a primit îngrijiri medicale, a fost scos pe targă de pe teren. În locul său, selecționerul Suediei, Graham Potter, l-a trimis în teren pe Daniel Svensson.

Echipele de start:

Suedia: Johansson - Stroud, Starfelt, Lindelof (căpitan) - Holm, Bergvall, Bernhardsson, Ayari, Gudmundsson - Gyokeres, Isak

Rezerve: Tornqvist, Ellborg, Mellberg, Gudmundsson, Svensson, Nygren, Walemark, Swedberg, Ekdal, Karlstrom, Larsson, Skoglund

Selecționer: Graham Potter (51 de ani)

România: I. Radu - Coubiș, Drăgușin, Ghiță - Rațiu, T. Băluță, R. Marin, Bancu - I. Hagi - Man, L. Munteanu

Rezerve: Cojocaru, Hindrich, Borza, Burcă, Ilie, Eissat, Stanciu, Olaru, Mihăilă, Screciu, Tănase, V. Dragomir

Selecționer: Gheorghe Hagi (61 de ani)

Florin Prunea a urecheat doi tricolori după ce a urmărit primele 45 de minute din Suedia - România: ”Nu sunt în apele lor”

După ce a urmărit primul act de la Solna, Florin Prunea i-a criticat pe Virgil Ghiță și Andrei Coubiș, doi dintre cei trei apărători centrali trimiși din primul minut de Gică Hagi pe ”Strawberry Arena”.

”Ne așteptam cu toții să atacăm, din păcate, revenim la ale noastre. Timorați. Radu a avut două parade bune.

E clar că problemele lor sunt în apărare. În rest, cred că ei sunt mai buni. Joacă atât de simplu, din două atingeri. Am tratat cu superficialitate faza fixă.

Problemele noastre au apărut în zona fundașilor, la Ghiță și Coubiș. Pericolul a venit pe faza lui Rațiu de apărare, ăsta e pericolul când joci cu trei fundași. Ghiță și Coubiș nu sunt în apele lor.

Mă așteptam la mai mult de la Răzvan Marin și la Băluță. E clar că Dennis Man are calitate, așa și Louis Munteanu, dar prea puțin la mijlocul terenului”, a spus Prunea la DigiSport.