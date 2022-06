„Vii și spui că îți strici cariera că tu ai făcut performanță..nu ai făcut!” Mihai Stoica pune tunurile pe selecționerul Iordănescu: „Titlul din România e valoros ca banii din Monopoly!” 

Selecționerul Edward Iordănescu este văzut drept principalul vinovat pentru umilința cu Muntenegru, după ce naționala nu a reușit să tragă niciun șut pe poartă. România nu are nicio victorie sub comanda noului tehnician, iar jocul prestat de „tricolori”, în primele trei meciuri de la numirea lui, nu a impresionat.

Mihai Stoica pune tunurile pe Edward Iordănescu: „Vii și spui că îți strici cariera că tu ai făcut performanță..nu ai făcut!”



Mihai Stoica, cel care a colaborat cu tehnicianul în perioada în care a fost antrenorul FCSB-ului, din august 2021 până în noiembrie 2021, a comentat declarațiile selecționerului, criticând dur modul în care Iordănescu s-a exprimat. Oficialul FCSB-ului nu a fost de acord cu declarația făcută de antrenor, când a spus că „nu a venit să își strice cariera”.

„Aici discutăm de competența celor care au ales selecționerul. Era clar că la un asemenea contract se poate angaja doar cineva care vrea să-și treacă neapărat în CV selecționerul României. Atât! Și deodată vii și spui că îți strici cariera că tu ai făcut performanță. N-ai făcut performanță! Nu ai făcut. Petrescu putea să discute de performanță. Cu Petrescu, în niciun caz nu dădea Maxim călcâi.

El are un obiectiv clar. Acum, serios, cine n-ar încerca să-și salveze situația? El are un discurs foarte elevat, foarte lung. Dacă tot are un lexic atât de bogat, e normal să-l folosească și să încerce să convingă opinia publică de faptul că merită să rămână în continuare”, a declarat Mihai Stoica la Orange Sport.

Noi 'înțepături' ale lui Mihai Stoica la adresa lui Iordănescu



Managerul general al vicecampioanei României a mai declarat și faptul că un titlu câștigat cu CFR Cluj nu este o performanță, definind care este, în perspectiva sa, o performanță, anume calificarea în cupele europene, cel puțin în grupe.

„Nu vreau să fiu malițios, dar pentru un antrenor la o echipă de club performanțe înseamnă calificarea cu echipa în primăvara europeană. Înseamnă și calificare în grupele Ligii Campionilor, dar aia e aproape imposibil. Aia e performanță.

Să câștigi un campionat nu e performanță! Cum adică 'nu am venit să-mi stric cariera că am făcut performanțe'? Unde sunt performanțele? Știi cât de valoros e titlul din România? Ca banii din Monopoly. Asta e valoarea titlului din România în Europa. În Europa, să faci performanță e să ajungi în primăvara europeană sau măcar să joci în grupe. Petrescu a ajuns, Olăroiu a ajuns, Protasov, Reghecampf, Dică au ajuns. Asta înseamnă performanță, așa văd eu”, a adăugat oficialul FCSB-ului.