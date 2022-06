„Tricolorii” au încasat gol la ultima fază a meciului și au ratat astfel șansa de a juca barajul pentru Campionatul Mondial U20. România U19 a pierdut toate cele trei meciurile de la Campionatul European, 1-2 cu Italia, 1-2 cu Franța și 0-1 cu Slovacia.

Critici dure ale lui Gică Popescu după meciurile naționalei U19: „Abordare total greșită!”



Gică Popescu a fost prezent în Slovacia la meciul „tricolorilor mici” și a vorbit la „Ora exactă în sport” despre prestația naționalei. Președintele Farului s-a arătat complet dezamăgit de strategia lui Adrian Văsîi și a staff-ului său, aceea de a aborda meciurile într-o manieră defensivă.

Fostul mare fundaș al României a pus accent pe „mentalitatea de frică” de care au dat dovadă jucătorii prin strategia abordată, punctând că din cauza unor astfel de mentalități jucătorii de la naționala mare ajung să nu aibă personalitate în teren.

„S-a pierdut o mare oportunitate pentru a fi după mai bine de 40 de ani la o competiție importantă cum ar fi Campionatul Mondial U20. E greu să ai performanță dacă ai mentalitatea de a aborda meciuri cu mare frică, mă uitam la finalul meciului că aveam în teren, pe lângă fundași, trei mijlocași defensivi, e greu să faci performanțe când singura manieră abordată e să te aperi.

Când ai o generație cu atâta calitate cum este e păcat să ai o abordare super-defensivă, păcat de calitatea jucătorilor. După turneul final rămân cu senzația că am avut o atitudine exagerat de fricoasă, ne-a fost teamă să jucăm, dar strategia făcută pentru acest turneu, din punctul meu de vedere, a fost una greșită.

Vorbim de copii, de juniori, dacă nu îi învățăm să aibă personalitate la o vârstă fragedă e complicat să cerem după aceea la naționala mare să aibă personalitate. Abordarea a fost total greșită, prea multă calitate în acest lot din 2003 ca să nu le dai posibilitatea să joace, să atace, când o faci dacă nu o faci acum? Învață-i să joace, să aibă personalitate, că după ne trezim la echipa mare să ne țâțâie fundul când jucăm cu Muntenegru, Albania”, a declarat Gică Popescu la PRO Arena.

Întrebat dacă a discutat cu fiul său, Nicolas Popescu, care s-a aflat în Slovacia la Campionatul European, oficialul Farului a dezvăluit că nu a comunicat cu tânărul jucător, însă toți „tricolorii” au fost afectați de rezultatele obținute.

„Nu am avut o discuție individuală cu el, toți jucătorii erau super afectați, dezamăgirea a fost mare pentru că am jucat totuși cu echipa Slovaciei, echipă care nu excela prin calitate individuală. Dar când ai abordarea de a refuza jocul, să introduci în ultimele minute toți jucătorii defensivi pe care îi ai la îndemână mi s-a părut super ciudat.

Nu a spus nimeni să nu te aperi, o faci când are echipa adversă mingea, dar când o ai tu, nu refuzi jocul. Naționala nu are în ADN mentalitatea să te aperi, ok, te aperi și noi am făcut asta, dar când aveam mingea, puneam probleme. Nu se fac rezultatele cu frică, poți avea abordarea asta când ai o echipă fără calitate, dar când ai calitate să refuzi să joci?”.