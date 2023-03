Dragomir toarnă gaz pe foc în cazul "Ianis Hagi, neconvocat la națională"

Sâmbătă, 25 martie, ora 21:45, Estadi Nacional (Andorra): Andorra – ROMÂNIA



Marți, 28 martie, ora 21:45, Arena Națională (București): ROMÂNIA – Belarus



Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal și-a spus părerea despre neconvocarea lui Ianis Hagi la echipa națională. Decizia lui Edi Iordănescu l-a revoltat pe Gică Hagi, tatăl fotbalistului de la Glasgow Rangers, care a avut un discurs dur.

Selecționerul a replicat săptămâna trecută și și-a explicat alegerea. Scandalul s-a rostogolit în fotbalul românesc, iar timpul și rezultatele României în primele partide din preliminariile pentru EURO 2024 vor demonstra dacă Iordănescu a ales corect sau nu.

Dumitru Dragomir e de părere că fiul lui Anghel Iordănescu ar fi trebuit să-l convoace pe Ianis Hagi, jucătorul crescut la Academia de la Ovidiu.

"Și el a avut dreptate, și Edi! Dacă ar juca fiii tăi fotbal să vezi cum ai ține cu ei și când joacă prost! S-a pripit pentru fiu-su! Nu e de condamnat Hagi, mă, fraților! Edi trebuia să fie băiat deștept, să-l cheme, că nu se întâmpla nimic.



Putea să îl țină pe bancă. Nu, mai bine mergi pe blat și nu vorbești. Sunt câteva nume în România și nu poți să te pui cu ele. Cum ar fi: Dinu, Hagi, Mitică Dragomir, de-ăștia cu gură bogată”, a declarat Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.

Lotul României pentru meciurile cu Andorra și Belarus

PORTARI: Florin Niță (Pardubice | Cehia, 19/0), Ionuț Radu (Auxerre | Franța, 2/0), Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 1/0);

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Huesca | Spania, 10/1), Cristian Manea (CFR Cluj, 20/2), Adrian Rus (Pisa | Italia, 17/1), Ionuț Nedelcearu (Palermo | Italia, 24/2), Radu Drăgușin (Genoa | Italia, 3/0), Andrei Burcă (CFR Cluj, 15/0), Mario Camora (CFR Cluj, 9/0), Raul Opruț (Hermannstadt, 2/0);

MIJLOCAȘI: Deian Sorescu (FCSB, 9/0), Alexandru Cicâldau (Ittihad Kalba | EAU, 28/4), Marius Marin (Pisa | Italia, 8/0), Tudor Băluță (Farul Constanța, 9/0), Darius Olaru (FCSB, 9/0), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 44/2), Adrian Șut (FCSB, 0/0), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns | China, 56/11), Olimpiu Moruțan (Pisa | Italia, 5/1), Alexandru Dobre (Famalicão | Portugalia, 0/0), Dennis Man (Parma | Italia, 16/5), Octavian Popescu (FCSB, 5/0);

ATACANȚI: Florin Tănase (Al Jazira | EAU, 15/2), Denis Alibec (Farul Constanța, 27/2), Louis Munteanu (Farul Constanța).

Programul grupei României:

25 martie 2023: Belarus – Elveția (19:00), Andorra – ROMÂNIA, Israel – Kosovo (21:45)

28 martie 2023: ROMÂNIA – Belarus, Kosovo – Andorra, Elveția – Israel (21:45)

16 iunie 2023: Kosovo – ROMÂNIA, Belarus – Israel, Andorra – Elveția (21:45)

19 iunie 2023: Elveția – ROMÂNIA, Belarus – Kosovo, Israel – Andorra (21:45)

9 septembrie 2023: Andorra – Belarus (19:00), ROMÂNIA – Israel, Kosovo – Elveția (21:45)

12 septembrie 2023: ROMÂNIA – Kosovo, Israel – Belarus, Elveția – Andorra (21:45)

12 octombrie 2023: Belarus – ROMÂNIA, Andorra – Kosovo, Israel – Elveția (21:45)

15 octombrie 2023: Elveția – Belarus (19:00), ROMÂNIA – Andorra, Kosovo – Israel (21:45)

18 noiembrie 2023: Belarus – Andorra (19:00), Israel – ROMÂNIA, Elveția – Kosovo (21:45)

21 noiembrie 2023: ROMÂNIA – Elveția, Andorra – Israel, Kosovo – Belarus (21:45)

Reproșurile lui Gică Hagi la adresa lui Edi Iordănescu

„Eu nu vreau să intru în convocări, nu e treaba mea. Fiecare antrenor face aceste convocări. Ce am spus acum trei zile am zis pentru că se vorbea de o listă preliminară a stranierilor. Vorbim de un jucător care joacă la la unul dintre cel mai titrate cluburi din Europa, la un club foarte, foarte mare. Am zis părerea mea, nu cine joacă, dacă joacă, cât joacă. Am zis doar de o listă preliminară. Restul a fost doar diversiune, manipulare pe față. Trebuia să rămâneți doar în cadrul în care am fost eu, atât. Restul e diversiune. S-au încercat tot felul de diversiuni și de manipulare. Adevărul e că e jucător care joacă la un club foarte mare, e un jucător sănătos. Și-a revenit și joacă. E normal să joace 10-20 de minute, 30, 45. Eu vorbesc de o listă. Dacă Ianis nu a fost nici în lista aia, e grav. Eu sunt abilitat, construiesc o echipă, sunt manager de echipă.

Vă mai zic un lucru. Sunt mândru pentru că sunt tatăl lui Ianis. Eu am devenit tatăl lui Ianis, să nu uitați lucrul ăsta. Îl omiteți cu toții. Eu am fost la Rangers și mi s-a zis că eu sunt tatăl lui Ianis. Ianis e deja consacrat, are personalitate și e cineva în lume. Să nu uitați că Ianis reprezintă România în lume, așa cum a făcut-o tatăl lui. E același brand în lume. După aceea, fiecare e liber să facă ce vrea. Nici pe lista de stranieri? Înseamnă că avem jucători foarte, foarte buni, de nivel cel mai mare în lume. E greu ca Ianis să prindă lista, foarte bine.

Avem doi jucători la lot (n.r - Alibec și Băluță), suntem mândri și sperăm să ajută echipa națională, să facă rezultate foarte bine. Restul... cine e responsabil acolo și răspunde, și-o asumă. Probabil va spune de ce unul și nu altul. Atenție, eu am vorbit doar de o listă preliminară. Eu nu l-am convocat pe Ianis. Am zis doar că eu, ca manager, am simțit că Ianis nu e un jucător important pentru Edi Iordănescu. Am dreptul meu să o zic. Sunt manager și gestionez un club și o echipă de nivel foarte bun. Cred că am demonstrat că știu și am văzut un lucru care mi se pare inexplicabil. E inexplicabil să nu fie pe lista jucătorilor străini. Înseamnă că avem numai jucători care joacă la un nivel foarte înalt și îi era foarte greu să aleagă. Pe acea listă preliminară! Nu convocat, nu cât să joace”, a spus Gică Hagi, la conferința de presă premergătoare meciului Farul - Sepsi.