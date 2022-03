„Mă așteptam să cunoască mai bine jucătorii!” Ciprian Marica, vehement după primele două meciuri ale naționalei sub comanda lui Iordănescu

„Tricolorii” au o înfrângere și o remiză în primele două meciuri disputate în mandatul lui Edward Iordănescu, iar primele impresii legate de prestația naționalei nu au fost bune. Selecționerul a fost criticat pentru jocul arătat de jucătorii României în primele două meciuri, oameni din fotbal remarcând că nu au văzut nicio schimbare față de meciurile disputate sub comanda selecționerilor anteriori.

Ciprian Marica, vehement după primele două meciuri ale naționalei lui Iordănescu

Ciprian Marica a vorbit la „Ora exactă în sport” despre prestația naționalei sub comanda noului selecționer, arătându-se dezamăgit de 'experimentele' pe care tehnicianul le-a făcut. Acționarul Farului a evidențiat trecutul lui Iordănescu din fotbalul românesc, punctând că se aștepta ca antrenorul să cunoască jucătorii mai bine.

Totodată, fostul atacant al naționalei a mai spus și că nu a văzut noutăți în propunerile de joc ale lui Edward Iordănescu.

„Mi se spunea că sunt prea negativist, ne spunea chiar Edi. Dacă suntem prea negativiști, nu vedem noi partea bună a lucrurilor, ei bine atunci să vorbim doar despre prima repriză. Am jucat excelent în prima repriză, am fost agresivi, am avut spirit, am reușit să marcăm, am avut și câteva sclipiri.

Din păcate acolo nu am reușit să ținem de rezultat, imediat ne-am trezit egalați. Rezultatul nu este cel care să ne facă să fim încrezători. Cam asta era ce ne doream după aceste două jocuri, să fim încrezători din nou în echipa națională.

Mă așteptam de la Edi Iordănescu, fiind angrenat în campionatul românesc, să cunoască bine jucătorii și nu să facă experimente. Mă așteptam să meargă pe același grup, nucleu și să le dea încredere. Pare că în continuare mai are nedumeriri în alcătuirea primului 11.

Nu am văzut ceva nou, aș minți să spun că am văzut ceva nou!”, a declarat Ciprian Marica la PRO X.