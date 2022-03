Întrebarea care l-a facut pe Edi Iordănescu să spună: "Auu, ce mi-aș fi dorit să mai am timp"

"Cât de pregătită e România înainte de campania Nations League?", a fost întrebat selecționerul, la conferința de presă.

"Auu, ce mi-aș fi dorit să mai am timp, dar asta este. Cum am spus, îmi asum, asta este meseria unui selecționer, dar măcar dacă aș fi avut grupul întreg ca să pot să folosesc la maximum aceste zile", a spus Iordănescu.

România va juca în Nations League cu Bosnia, Finlanda și Muntenegru.

"Am văzut că a fost un val destul de negativ în jurul echipei și vă fac o mărturisire din interior, chiar dacă nu îmi place să fac asta, dar o spun. O folosiți cum credeți, dar eu o fac și îmi asum de spun. Acest grup are nevoie de suport, e un grup care are nevoie ca lumea să vină în spatele lui, să facă un front comun, să fim mai pozitivi, să încercăm să îi sprijinim și să îi ajutăm dacă vrem să mergem la un turneu final. Dacă nu, există posibilitatea să mai ratăm o calificare și să o luăm de la capăt la fel", a mai spus Edi Iordănescu.

Israel - România 2-2 (0-2)

Au marcat: Cicâldău '10, Man '23 / Dabbour '56, '85.

Israel: Marciano – Kandil (Yad Abu '46), Dgani, Goldberg, Davidzada – Kanichowsky (Safouri '73), Natcho (Glazer '50), Abu Fani (Peretz '46) – David (Haziza '65), Dabbur, Baribo (Solomon '46). Selecţioner Gadi Brumer;

România: Niţă – Manea, Chiricheş (Nedelcearu '46), Burcă, Toşca (Bancu '58) – Cicâldău (Bordeianu '58), M. Marin (Rus '79), Olaru (Octavian Poepscu '79) – Mihăilă, Ivan (Alibec '58), Man. Selecţioner Edward Iordănescu.