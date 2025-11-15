VIDEO Zi națională la Zenica! Bosniacii au declanșat infernul înaintea meciului cu România

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Bosnia - România este LIVE TEXT pe Sport.ro de la 21:45.

TAGS:
RomaniabosniaZenica
Din articol

Cele două echipe își dau întâlnire sâmbătă seară în penultima rundă din campania de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026, organizat în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Confruntarea este de totul sau nimic pentru naționala României, care trebuie să termine grupa pe poziția secundă să beneficieze de un baraj mai ușor decât cel pus la dispoziție prin câștigarea grupei din Nations League.

Zi națională la Zenica! Bosniacii au declanșat infernul înaintea meciului cu România

  • Atbbbb
×
Atbbbb
ÎNAPOI LA ARTICOL

Într-un dialog cu Sport.ro, Costel Pantilimon a explicat de ce meciul cu Bosnia este de totul sau nimic, punctând faptul că accederea în play-off-ul destinat locurilor 2 din preliminarii e mai benefic decât cel pus la dispoziție prin câștigarea grupei din Liga Națiunilor de anul trecut.

Pe deasupra, fostul internațional român a expus faptul că mizează mult pe moralul dobândit în urma victoriei cu Austria din acțiunea lunii octombrie, cu 1-0, de pe Arena Națională, cu golul lui Virgil Ghiță în minutul 90+5 din centrarea lui Ianis Hagi.

”Cu siguranță e de totul sau nimic, pentru că de aici încolo nu mai poți scoate foarte multe. Și e clar că te duci într-o poziție care, ok, noi tot vorbim de un baraj cu ajutorul Ligii Națiunilor, dar clar, în momentul de față parcă altfel ai mai rămâne cu șanse cu o victorie în Bosnia. 

Nu e ușor în nicio circumstanță. Indiferent cum ai pune-o, sunt echipe bune oriunde. 

Eu sper să avem un moral de încredere după meciul cu Austria și să reușim să scoatem la capăt și să obținem rezultate bune în ultima dublă. Naționala a avut câteva probleme, zic aici de absenți, unii că nu joacă sau unii că sunt accidentați de mult timp. 

Acel rezultat cu Austria clar a dat speranțe în cadrul echipei, că acolo era foarte important. Era important să aibă partea asta de încredere internă. Cu Bosnia e un meci de care pe care. E important să continue pe forma asta bună. 

Bosnia are o echipă bună, foarte bună. A jucat foarte bine în meciul cu noi, nu a fost o întâmplare. Nu a fost un rezultat la care poți spune că tu ai jucat foarte bine și că adversarul te-a surprins. Ei chiar au încercat să joace, au construit. E o echipă bună, cu care nu ne va fi ușor. 

Aici merg foarte mult pe încrederea din meciul cu Austria, chiar dacă, am mai spus-o, nu a fost pe tot parcursul campaniei! Au fost momente ocazionale... Dar, așa e la echipa națională. Sunt momente și momente. Eu tot mizez să ne fi motivat această victorie cu Austria”, a spus Costel Pantilimon pentru Sport.ro.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum a reușit un fals pilot să opereze zboruri prin Europa timp de mai mulți ani. A lucrat pentru două companii aeriene
Cum a reușit un fals pilot să opereze zboruri prin Europa timp de mai mulți ani. A lucrat pentru două companii aeriene
ARTICOLE PE SUBIECT
Coșmar pentru Rom&acirc;nia! Austria a rezolvat meciul cu Cipru &icirc;n primele 20 de minute
Coșmar pentru România! Austria a rezolvat meciul cu Cipru în primele 20 de minute
ULTIMELE STIRI
Cipru &ndash; Austria 0-2! Rom&acirc;nia pierde orice șansă la primul loc
Cipru – Austria 0-2! România pierde orice șansă la primul loc
Cum arată grupa Rom&acirc;niei după Cipru - Austria 0-2
Cum arată grupa României după Cipru - Austria 0-2
Tricolorii au ajuns la stadion! Imagini &icirc;nainte de Bosnia - Rom&acirc;nia
Tricolorii au ajuns la stadion! Imagini înainte de Bosnia - România
Bosnia - Rom&acirc;nia, de la 21:45 | Echipele de start + tot ce trebuie să știi &icirc;nainte de meciul de la Zenica
Bosnia - România, de la 21:45 | Echipele de start + tot ce trebuie să știi înainte de meciul de la Zenica
Gică Craioveanu, pronostic pentru Bosnia - Rom&acirc;nia! C&acirc;t va fi scorul și cine va marca
Gică Craioveanu, pronostic pentru Bosnia - România! Cât va fi scorul și cine va marca
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cristi Borcea: &rdquo;Nu există antrenor mai bun ca el!&rdquo;

Cristi Borcea: ”Nu există antrenor mai bun ca el!”

Palatul lui Gigi Becali a căzut pradă vandalismului. Cum arată acum

Palatul lui Gigi Becali a căzut pradă vandalismului. Cum arată acum

Bosnia - Rom&acirc;nia, de la 21:45. Primul 11 al lui Lucescu + cine e favorită la victorie. Calculele calificării. Analiza lui Dan Chilom

Bosnia - România, de la 21:45. "Primul 11" al lui Lucescu + cine e favorită la victorie. Calculele calificării. Analiza lui Dan Chilom

Bosnia - Rom&acirc;nia, de la 21:45 | Echipele de start + tot ce trebuie să știi &icirc;nainte de meciul de la Zenica

Bosnia - România, de la 21:45 | Echipele de start + tot ce trebuie să știi înainte de meciul de la Zenica

Mircea Lucescu a ales lotul Rom&acirc;niei pentru meciul cu Bosnia! Vedetele din Superliga sunt &rdquo;OUT&rdquo;

Mircea Lucescu a ales lotul României pentru meciul cu Bosnia! Vedetele din Superliga sunt ”OUT”

Cum ar putea arăta primul &bdquo;11&rdquo; al Rom&acirc;niei la meciul decisiv cu Bosnia

Cum ar putea arăta primul „11” al României la meciul decisiv cu Bosnia



Recomandarile redactiei
Cum arată grupa Rom&acirc;niei după Cipru - Austria 0-2
Cum arată grupa României după Cipru - Austria 0-2
Totul sau nimic! Echipa pe care mizează Mircea Lucescu &icirc;n Bosnia - Rom&acirc;nia
Totul sau nimic! Echipa pe care mizează Mircea Lucescu în Bosnia - România
Bosnia - Rom&acirc;nia, de la 21:45 | Echipele de start + tot ce trebuie să știi &icirc;nainte de meciul de la Zenica
Bosnia - România, de la 21:45 | Echipele de start + tot ce trebuie să știi înainte de meciul de la Zenica
Tricolorii au ajuns la stadion! Imagini &icirc;nainte de Bosnia - Rom&acirc;nia
Tricolorii au ajuns la stadion! Imagini înainte de Bosnia - România
Cipru &ndash; Austria 0-2! Rom&acirc;nia pierde orice șansă la primul loc
Cipru – Austria 0-2! România pierde orice șansă la primul loc
Alte subiecte de interes
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! C&acirc;nd vor fi puse &icirc;n v&acirc;nzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din Rom&acirc;nia, dar nu &icirc;i vrea nimeni &icirc;n Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Situație fără precedent &icirc;n preliminarii: cinci &rdquo;colege de grupă&rdquo; pot merge &icirc;mpreună la EURO 2024!
Situație fără precedent în preliminarii: cinci ”colege de grupă” pot merge împreună la EURO 2024!
Patru jucători, OUT din lotul Rom&acirc;niei pentru meciul cu Bosnia!
Patru jucători, OUT din lotul României pentru meciul cu Bosnia!
Reacția lui Ermedin Demirovic după ce Bosnia s-a cocoțat pe primul loc &icirc;n grupa Rom&acirc;niei
Reacția lui Ermedin Demirovic după ce Bosnia s-a cocoțat pe primul loc în grupa României
CITESTE SI
Cum a reușit un fals pilot să opereze zboruri prin Europa timp de mai mulți ani. A lucrat pentru două companii aeriene

stirileprotv Cum a reușit un fals pilot să opereze zboruri prin Europa timp de mai mulți ani. A lucrat pentru două companii aeriene

Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi &bdquo;accidentat&rdquo; mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

protv Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi „accidentat” mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

Furtuna Claudia a provocat pagube &icirc;n Marea Britanie: Trafic paralizat și avertismente de inundații severe. GALERIE FOTO

stirileprotv Furtuna Claudia a provocat pagube în Marea Britanie: Trafic paralizat și avertismente de inundații severe. GALERIE FOTO

Filmul morţii Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică din Capitală. Tatăl ei acuză că medicii au sunat prea t&acirc;rziu la 112

stirileprotv Filmul morţii Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică din Capitală. Tatăl ei acuză că medicii au sunat prea târziu la 112

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
(EN) UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!