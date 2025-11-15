Zi națională la Zenica! Bosniacii au declanșat infernul înaintea meciului cu România

Confruntarea este de totul sau nimic pentru naționala României, care trebuie să termine grupa pe poziția secundă să beneficieze de un baraj mai ușor decât cel pus la dispoziție prin câștigarea grupei din Nations League.

Cele două echipe își dau întâlnire sâmbătă seară în penultima rundă din campania de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026, organizat în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Într-un dialog cu Sport.ro, Costel Pantilimon a explicat de ce meciul cu Bosnia este de totul sau nimic, punctând faptul că accederea în play-off-ul destinat locurilor 2 din preliminarii e mai benefic decât cel pus la dispoziție prin câștigarea grupei din Liga Națiunilor de anul trecut.



Pe deasupra, fostul internațional român a expus faptul că mizează mult pe moralul dobândit în urma victoriei cu Austria din acțiunea lunii octombrie, cu 1-0, de pe Arena Națională, cu golul lui Virgil Ghiță în minutul 90+5 din centrarea lui Ianis Hagi.



”Cu siguranță e de totul sau nimic, pentru că de aici încolo nu mai poți scoate foarte multe. Și e clar că te duci într-o poziție care, ok, noi tot vorbim de un baraj cu ajutorul Ligii Națiunilor, dar clar, în momentul de față parcă altfel ai mai rămâne cu șanse cu o victorie în Bosnia.



Nu e ușor în nicio circumstanță. Indiferent cum ai pune-o, sunt echipe bune oriunde.



Eu sper să avem un moral de încredere după meciul cu Austria și să reușim să scoatem la capăt și să obținem rezultate bune în ultima dublă. Naționala a avut câteva probleme, zic aici de absenți, unii că nu joacă sau unii că sunt accidentați de mult timp.



Acel rezultat cu Austria clar a dat speranțe în cadrul echipei, că acolo era foarte important. Era important să aibă partea asta de încredere internă. Cu Bosnia e un meci de care pe care. E important să continue pe forma asta bună.



Bosnia are o echipă bună, foarte bună. A jucat foarte bine în meciul cu noi, nu a fost o întâmplare. Nu a fost un rezultat la care poți spune că tu ai jucat foarte bine și că adversarul te-a surprins. Ei chiar au încercat să joace, au construit. E o echipă bună, cu care nu ne va fi ușor.



Aici merg foarte mult pe încrederea din meciul cu Austria, chiar dacă, am mai spus-o, nu a fost pe tot parcursul campaniei! Au fost momente ocazionale... Dar, așa e la echipa națională. Sunt momente și momente. Eu tot mizez să ne fi motivat această victorie cu Austria”, a spus Costel Pantilimon pentru Sport.ro.

