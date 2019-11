Inca nu ne-am calificat la EURO, dar am aflat primele doua adversare din grupa pe care le putem intalni! Dueluri de FOC pentru nationala Romaniei daca se califica

Romania va avea meciuri dificile in cazul in care se va califica la Euro 2020.

Echipa nationala a Romaniei a ratat calificarea la Euro 2020 din preliminarii, dar mai are o sansa prin intermediul barajului din Nations League. Tragerea la sorti a barajului este vineri, de la ora 13:00 in direct la Pro Tv. In semifinalele barajului Romania poate intalni Scoti sau Islanda. Daca trecem de semifinale, in finala barajului putem intalni castigatoarea din Norvegia si Serbia, sau Ungaria, Bulgaria ori Israel.

Desi inca Romania nu s-a calificat, Romania isi cunoaste doua dintre cele trei echipe pe care le poate intalni la Euro, chiar daca s-a tragerea la sorti inca nu a fost.

In cazul in care se va califica, Romania va evolua in grupa C alaturi de Ucraina si Olanda. Romania si Olanda sunt gazdele acestei grupe si ar urma sa fie repartizate impreuna, iar 4 dintre capii de serie vor fi tot gazde stiind in ce grupa vor evolua. Rusia gazduieste una dintre celelate doua grupe, astfel ca Ucraina nu o poate intalni din cauza conflictelor de natura politica, asadar Ucraina va fi repartizata in grupa Romaniei. Ultimul adversar pe care Romania il poate inatalni va veni din urna a 3-a si va una dintre Portugalia, Turcia, Austria, Suedia sau Cehia.