România a încheiat cu o victorie grupa din Liga Națiunilor, 4-1 cu Bosnia. Însă, din păcate pentru tricolori, Finlanda a câștigat cu 2-0 în Muntenegru și ne-a trimit pe ultimul loc. Ceea ce a dus la retrogradarea în al treilea eșalon valoric, unde se regăsesc Luxemburg, Bulgaria, Insulele Feroe sau Kosovo.

Victor Pițurcă nu concepe echipa națională fără Nicolae Stanciu în teren

În partida de pe stadionul din Giulești, Victor Pițurcă (66 ani) a fost impresionat de Nicolae Stanciu (29 ani). Fostul selecționer consideră că mijlocașul legitimat la Wuhan trebuia să fie convocat de Edward Iordănescu (44 ani) și în primele 4 meciuri din Liga Națiunilor, când România a acumulat doar 3 puncte.

„Dacă toți jucătorii ar fi ca el fizic în teren, altele ar fi rezultatele. Desigur, e un jucator valoros, știe jocul. Nu sunt adeptul juctorilor din Chinam, e alt fus orar, dar Stanciu trebuie să fie convocat la echipa națională.

Am înțeles că atunci avea probleme cu viza, cu COVID-ul, dar având 3-4 jocuri putea să fie folosit la jocul 3 sau 4, 15-20 de minute. Sunt puțini jucători de genul ăsta, cum eu cred că Săpunaru, Grigore, Tamaș, unul dintre ei ar fi benefic să vină la echipa națională, să vorbească cu acești jucători tineri, să te folosești de experiența lor în ultimele 30 de minute. Eu vorbesc din punctul meu de vedere. Sigur, am și eu experiență, am fost 12 ani la echipa națională. Dar au fost trei antrenori tineri care au fost la echipa națională și nu au reușit mare lucru”, a declarat Victor Pițurcă la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.