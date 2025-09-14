După 0-3 cu Canada și 2-2 contra Ciprului, Mircea Lucescu a transmis că ar fi dispus să plece de la națională în cazul în care Gică Hagi va fi de acord să îi fie succesor. Totuși, "Regele" ezită să ofere un răspuns clar.

Gică Hagi: "Într-o zi se va întâmpla revenirea mea la națională. Momentan e Lucescu, ascultați-l pe el"



La plecarea în Portugalia pentru Legends Charity Game, Gică Hagi a recunoscut că își dorește ca la un moment dat să revină la echipa națională, însă pentru moment cere timp și respect pentru Mircea Lucescu.



"Nu am niciun mesaj pentru români. E Mircea Lucescu acolo. Dânsul trebuie să vorbească. Ascultați-l pe el. Trebuie să-l ascultăm. După aceea, e președintele Federației, care știe cel mai bine. Nu e teritoriul meu, eu sunt în vacanță. După aia, vom vedea.



(n.r - întrebat ce ar face dacă i s-ar propune preluarea naționalei) Nu e cu dacă și cu parcă. Nu vorbiți cu mine lucrurile astea. De multe ori, la televizor, trebuie să fim realiști, trebuie să fim concreți. Deocamdată, avem cel mai mare antrenor din România. Îl respectăm.



Șanse de calificare sunt întotdeauna. Atâtea câte sunt, trebuie luptat. Trebuie să încercăm aceste trei meciuri.



Eu spun că e Lucescu acolo și dumneavoastră vorbiți despre alt antrenor. În primul rând, e lipsă de respect față de un antrenor foarte mare, care a făcut foarte multe pentru România.



(n.r - întrebat dacă își dorește să revină la națională) Într-o zi se va întâmpla. Va veni, cu siguranță. Nu știu dacă va fi curând., vom vedea", a spus Gică Hagi.

Gheorghe Hagi a antrenat ultima dată la Farul Constanța, club pe care îl și patronează. La finalul sezonului trecut a decis să îi lase locul pe banca tehnică lui Ianis Zicu.



Hagi a mai fost selecționerul României în 2001, pentru o scurtă perioadă, când a ratat calificarea la CM 2022 după barajul cu Slovenia (1-2 în tur și 1-1 la retur).

