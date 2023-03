Selecționata tricoloră a debutat cu dreptul în Grupa I a campaniei de calificare la Campionatul European din 2024, după ce a învins în deplasare Andorra, scor 2-0, într-un meci disputat sâmbătă seara.

Marți, de la 21:45, tricolorii nu concep să rateze cele trei puncte în confruntarea din etapa a doua a Grupei I, acasă, cu Belarus.

Selecționerul Edi Iordănescu a confirmat luni dimineața, într-o conferință de presă, că primul 11 ar putea suferi mai multe modificări.

"E posibil să fie schimbări, mi-e greu să spun câte, avem antrenamentul oficial și câteva probleme medicale, nu grave, dar sunt. Încercăm mâine spre prânz să tragem linie și să ne apropiem de un prim 11 care să fie ales cu inspirație. Am jucat în condiții foarte grele, împotriva unui adversar cu uzură, care ne-a pus în dificultate și ne-a solicitat. Nu știu cum și-a făcut Belarus programul, eu știu prin ce am trecut noi, nu e o scuză, trebuie să avem capacitatea să trecem peste.

Am văzut că s-a discutat despre schimbările făcute, respect orice părere, nu am timp la îndemână să văd toate opiniile, nu fac o obsesie din asta. Dar și aici am încercat să gestionăm cât mai bine, la 2-0 cu om în plus au fost jucători trași pe dreapta pentru că trebuiau să fie bine pentru următorul joc.

Important e ca echipa să aibă atitudine și am avut. Că nu am gestionat cum mi-aș fi dorit eu ultimele 30 de minute, să arătăm încredere, da, sunt supărările mele, dar e datoria mea să le corectez, dar asta a început după meci. Atitudinea e corectă, avem grup care știe ce dorește, care e aliniat pentru performanță", a declarat Edi Iordănescu, în conferința de presă care a avut loc luni dimineața.

ANDORRA – ROMÂNIA 0-2 (Man 35′, Alibec 50′)

Cartonaș roșu: M. Rebés (61)

ANDORRA: 12. Álvarez – 18. C. Rubio, 20. Llovera, 5. Alavedra, 15. San Nicolás – 16. A. Martínez (14. E. Vales, 72), 3. M. Vales (19. Guillén, 60), 4. M. Rebés, 17. Joan Cervós (7. Pujol, 86) – 8. M. Vieira, 11. A. Rosas (9. R. Fernández, 72). Selecționer: Koldo Álvarez

Rezerve: 1. Gómes, 13. F. Pires – 2. De Pablos, 6. X. Vieira, 10. I. Fernandez, 21. M. García, 22. V. Bernat, 23. J. Rubio

ROMÂNIA: 12. Radu – 2. Rațiu, 3. Drăgușin, 15. Burcă, 23. Sorescu – 18. R. Marin (6. Băluță, 64), 11. Olaru (14. M. Marin, 64), 10. Stanciu-cpt. (19. Tănase, 78) – 21. Moruțan (17. Dobre, 73), 7. Alibec, 20. Man (22. Oct. Popescu, 73). Selecționer: Edward Iordănescu

Rezerve: 1. Niță, 16. Moldovan – 4. Manea, 5. Nedelcearu, 8. Cicâldău, 9. Munteanu, 13. Opruț

Grupa I - Prima etapă

Israel - Kosovo 1-1

Belarus - Elveția 0-5

Andorra - România 0-2