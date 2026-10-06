România s-a „lipit“ de ultimul loc în grupa ei de Nations League și, la cum arată situația cu două etape înainte de final, avem șanse minime de a evita acest statut dureros, de cea mai slabă echipă din seria noastră.

Luna viitoare, echipa națională va juca ultimele două partide din grupa a 4-a a Ligii B. La București, pe 14 noiembrie, vom întâlni Polonia. Apoi, pe 17 noiembrie, la Zenica, vom da piept cu naționala Bosniei. Ce șanse sunt să evităm ultimul loc, în urma acestor partide? Răspunsul a fost oferit de statisticienii de la Football Meets Data, cea mai mare platformă dedicată analizelor din fotbalul internațional. Potrivit socotelilor făcute de sursa citată, configurația finală a grupei noastre va fi așa:

Locul 1: Suedia (șanse de 79,3%)

Locul 2: Bosnia (șanse de 69,3%)

Locul 3: Polonia (șanse de 89,3%)

Locul 4: România (șanse de 95,5%)

Așadar, analiștii ne acordă șanse de doar 4,5% de a termina pe locul 3, în urma meciurilor de luna viitoare. Ceea ce înseamnă că, din postura de ocupanta locului 4 din 4, ne așteaptă „barajul supraviețuirii“.

Vom juca un play-off, ca să rămânem în Liga B a Națiunilor

La edițiile anterioare ale Ligii Națiunilor, formațiile de pe ultimele locuri în B picau direct în C. Începând cu ediția aflată în desfășurare însă, UEFA a schimbat sistemul. De acum, ultimele clasate din B vor juca un baraj de menținere / promovare cu echipele care se vor clasa pe locurile secunde în grupele lor din C.

La cum arată configurația grupelor, în momentul de față, posibila noastră adversară, la barajul B / C, va fi una din următoarele echipe:

*Albania (locul 2 în grupa 1 a Ligii C)

*Cipru (locul 2 în grupa a 2-a a Ligii C)

*Moldova (locul 2 în grupa a 3-a a Ligii C)

*Estonia (locul 2 în grupa a 4-a a Ligii C)

Acest „baraj de supraviețuire“ pentru noi va avea loc, la anul. Mai precis, pe 25-27 martie (tur) și pe 28-30 martie (retur). În funcție de ce vom face aici, vom porni în următoarea ediție a Nations League, cea din 2028-2029, fie în Liga B, fie în Liga C.