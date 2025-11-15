Partida de la Zenica este una decisivă pentru ambele reprezentative. România ocupă locul trei, cu 10 puncte, la trei lungimi în urma Bosniei și la cinci în spatele Austriei. În contextul în care calificarea directă la Mondial pare acum doar un vis frumos, tricolorii speră să încheie grupa pe locul doi, pentru a-și spori șansele la baraj.

Păreri împărțite în rândul bosniacilor înainte de Bosnia - România

Specialiștii din Bosnia sunt împărțiți înaintea jocului de la Zenica.



Mehmed Mesa Bazdarevic, fost fotbalist și fost selecționer al Bosniei, desconsideră naționala României înaintea meciului de la Zenica. Bazdarevic a spus în presa din Bosnia ce trebuie să facă selecționata condusă de Sergej Barbarez pentru a învinge România.

”Mult noroc, multă inteligență și multă încredere în sine și agresivitate. Trebuie să facă un joc complet, complet. Cred că România este o echipă bună, dar în niciun caz mai bună decât noi. Prin urmare, dacă jucăm la nivelul nostru, cu multă energie și multă inteligență, aș spune că putem obține un rezultat pozitiv”, a spus Bazdarevic pentru Sport Centar.

În același timp, publicația bosniacă sportsport.ba a scris că este imperativ ca naționala lui Barbarez să învingă la Zenica și, chiar dacă susțin că partida este deschisă oricărui rezultat, jurnaliștii bosniaci au o singură concluzie înaintea jocului: ”România trebuie să cadă”, pentru că, în caz contrar, naționala lor va rata orice șansă de a mai ajunge la Mondial.

De altfel, Samir Muratovic, fost internațional bosniac, care, în acest moment, se află în staff-ul lui Branislav Krunic la reprezentativa under-21, a comentat înaintea meciului de la Zenica. Acesta este convins că meciul contra României va fi mult mai dificil pentru reprezentativa lui Barbarez decât partida cu Austra din ultima rundă a preliminariilor.

”La București, am jucat cea mai bună primă jumătate de oră din aceste calificări. Am jucat foarte inteligent, disciplinat, matur. Am fost un adversar mult mai bun, dar știți cum e. Marchezi pentru 1-0, te retragi puțin, dar până la urmă câștigi, și asta e cel mai important. Poate fi noroc, dar cu siguranță nu e nemeritat.

Cu toții știm că trebuie să câștigăm. Și cred că va fi mai ușor meciul de la Viena împotriva Austriei decât la Zenica împotriva României. S-a dovedit în aceste calificări că am greșit pentru că i-am supraevaluat (n.r. pe austrieci). Cu toții suntem cam pe la același nivel.

Austria a venit la Zenica ca favorit, dar nu a arătat asta pe teren. Acum sunt într-o situație și mai proastă, complet ieșiți din formă, poate doi sau trei jucători sunt titulari la echipele lor. David Alaba de la Real Madrid, cred că după meciul de la Zenica nici nu a mai jucat, abia acum revine.

Christoph Baumgartner de la Leipzig, care joacă în atac, este într-o formă bună. Konrad Laimer de la Bayern, la fel. Marcel Sabitzer de la Borussia Dortmund intră de pe bancă, Marko Arnautovic încă se caută la Steaua Roșie. Dacă învingem diseară România, avem șanse mari să ne calificăm direct la Cupa Mondială, pentru că la Viena vom fi într-un fel gazde”, a spus Muratovic, conform slobodna-bosna.ba.

