UMILIT la Comisii si INTERZIS pana si la ridicatul de pe banca! Transformarea fantastica a lui Radoi: cum a ajuns la un vot de nationala Romaniei

Numirea lui Mirel Radoi ca antrenor al nationalei e doar o formalitate.

Radoi e propunerea comisiei tehnice a FRF pentru postul de selectioner. Maine, Radoi va trece prin votul Comitetului Executiv al Federatiei, care este insa doar o formalitate.

La 38 de ani, Radoi va fi antrenorul Romaniei! Scenariul era greu de imaginat in 2015, cand Radoi a plecat umilit de la FCSB. N-a avut probleme doar cu patronul Gigi Becali. Nici comisiile FRF nu l-au menajat. Radoi a rezistat numai cateva luni ca antrenor al stelistilor. A demisionat chiar la finalul lui noiembrie, exact in perioada in care acum va fi numit selectioner. Din cauza ca nu avea licenta PRO, Radoi a fost interzis la comunicarea cu jucatorii sai in timpul partidelor si n-a putut fi trecut in acte ca antrenor.

Cu el pe banca, FCSB a ratat grupele europene, pierzand cu Partizan, in preliminariile Champions League, apoi cu Rosenborg in play-off-ul Europa League. FCSB a fost amendata din cauza prezentei lui Radoi pe banca. Din cauza ca nu avea diploma de Bacalaureat luata, Radoi n-a putut sa se inscrie la cursurile de antrenor in Romania. Si-a inceput cursurile in Moldova, dar le-a continuat la Bucuresti dupa esecul de la FCSB si dupa ce regula BAC-ului a fost exclusa din criteriile de admitere. Radoi a fost numit director sportiv la nationala U21 in 2018, apoi a preluat postul de selectioner lasat liber de Isaila. Mirel a condus 'tineretul' pana in semifinalele Euro 2019 din Italia.

Radoi nu are nici acum licenta PRO, la cursurile careia a fost admis in aceasta vara, dupa ce si-a luat restul licentelor. A fost sef de promotie la licenta A si a intrat primul la cursul PRO.