România țintește, diseară (ora 19:00), calificarea la un Mondial după 28 de ani de așteptare. Ultima prezență tricoloră la un astfel de turneu final datează din 1998, în Franța.

În mod cert, la vremea respectivă, când Generația de Aur, cu Hagi și Popescu pe teren, a reprezentat România, la ultimul Mondial, nimeni n-ar fi bănuit că va urma o absență atât de lungă de la sărbătoarea fotbalului internațional. Din păcate însă, anii au trecut și România a ratat, pe rând, prezența la Mondialele din 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 și 2022.

În unele cazuri, calificarea s-a ratat cu brio, în timp ce alte dăți, tricolorii au fost agonizant de aproape de turneul final. Cum s-a întâmplat, de pildă, în campania de calificare pentru CM 2014.

„Pensionarii“ greci ne-au lăsat acasă

În acele preliminarii, România a încheiat pe locul 2, în grupa D, după Olanda, dar înaintea naționalelor din Ungaria, Turcia, Estonia și Andorra. Drept urmare, ne-am dus la baraj, unde am dat de locul 2 din grupa G, Grecia. Dubla cu biletele pentru turneul final pe masă a fost programată pentru 15 noiembrie 2013 (tur) – 19 noiembrie 2013 (retur).

Spre norocul nostru, adversara care ne-a ieșit în cale avea o echipă îmbătrânită. Cu Karagounis (36 de ani) și Katsouranis (33 de ani) printre jucătorii aproape de ieșire la „pensie“. Mai mult decât atât, în urma tragerii la sorți, s-a stabilit ca România să joace returul, deci manșa decisivă, pe teren propriu, pe Arena Națională.

Din păcate, la vremea respectivă, s-a adeverit zicala cu „Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și-n traistă“. Pentru că, în ciuda unor date favorabile nouă, pe teren, am dat-o în bară! Asta deși, în echipa României erau nume „grele“: Lobonț (foto), Raț, Marica sau Marius Niculae. Iar selecționer era Victor Pițurcă, un specialist al meciurilor importante.

Calificarea la Mondiale s-a cam compromis atunci, încă de la prima manșă. Pentru că, la Pireu, tricolorii au făcut un meci slab și au cedat cu 3-1. Apoi, în returul de pe Arena Națională, în ciuda unei susțineri masive, cu peste 49,000 de oameni în tribune, tricolorii au dezamăgit și mai mult. Dovadă și faptul că, după o prima repriză sub orice critică, Grecia avea 1-0 (Mitroglou 23). Iar golul nostru, când a venit într-un târziu, a fost, de fapt, un autogol semnat de Torosidis (55). Așa s-a și terminat manșa a doua, 1-1, trimițând Grecia la Mondiale.