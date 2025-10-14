Cu Denis Drăguș și Denis Alibec, accidentați, Mircea Lucescu l-a ales în atac pe Daniel Bîrligea, care s-a descurcat bine în fața defensivei austriece.

Denis Drăguș, pregătit să revină pe teren

Pentru echipa națională, urmează un meci decisiv cu Bosnia, pe care tricolorii trebuie să îl câștige pentru a trece pe locul doi în grupă. Atunci, unul dintre jucătorii care s-au remarcat la EURO 2024 va reveni în lot.

Denis Drăguș se află pe ultima sută de metri cu recuperarea după ruptura musculară suferită la echipa de club, Eyupspor, și a anunțat când va reveni.

”Foarte bine! Cred că în două săptămâni o să fiu pe teren. Cred că sunt pe drumul cel bun, mă simt bine. Cred că voi fi gata cam în două săptămâni și sper să ne revedem în noiembrie la meciurile decisive”, a spus Denis Drăguș pentru PRO TV și Sport.ro.

