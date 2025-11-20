Meciul se va disputa la Istanbul, urmând ca, în cazul în care va trece de Turcia, tricolorii să joace finala play-off-ului tot în deplasare cu câștigătoarea partidei dintre Slovacia și Kosovo.

Manchester City îl vrea pe turcul de la Real Madrid

Înaintea barajului din luna martie, presa internațională scrie că unul dintre viitorii protagoniști din Turcia – România poate prinde un transfer fabulos.

Este vorba despre mijlocașul turc de la Real Madrid, Arda Guler. Fotbalistul de doar 20 de ani este cotat la 60 de milioane de euro și strălucește la formația de pe Santiago Bernabeu. În acest sezon, Guler are trei goluri și șase pase decisive la Real Madrid, iar, la naționala Turciei, mijlocașul a marcat de șase ori în 26 de apariții.

Conform OneFootball, prestațiile sale i-au atras atenția lui Pep Guardiola, care îl vrea pe Arda Guler la Manchester City. ”Cetățenii” ar fi pregătit deja oferta pentru Arda Guler: 100 de milioane de euro este gata Manchester City să le plătească celor de la Real Madrid pentru starul turc.

Se pare însă că Real Madrid nu are nicio intenție să renunțe la mijlocașul turc.

