Elevii lui Mircea Lucescu au fost întâmpinați de către jurnaliștii români și bosniaci. Tricolorii s-au grăbit să intre în hotel. Pe fețele lor s-a citit concentrarea înaintea unei partide extrem de importante pentru toți românii.

Fotbaliștii români au ajuns la Hotel Zenica din Bosnia și Herțegovina, unde vor fi cazați înaintea partidei decisive în lupta pentru locul 2 din Grupa H a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026. Bosnia - România se va juca sâmbătă, de la ora 21:45, și va fi LIVE TEXT pe Sport.ro .

România vine după victoria dramatică împotriva Austriei, scor 1-0, în care golul decisiv a venit în prelungiri. Tricolorii sunt acum pe locul 3, cu 10 puncte. Bosnia ocupă locul 2, cu 13 puncte, iar Austria este lider cu 15 puncte. Diferențele sunt mici, iar rezultatul de la Sarajevo poate schimba complet clasamentul înaintea ultimei etape.



Meciul este crucial pentru România. O victorie ar urca echipa lui Mircea Lucescu pe locul doi și ar readuce tricolorii în poziție favorabilă pentru calificarea directă prin baraj în urna avantajoasă. Un rezultat negativ ar complica totul înaintea partidei de acasă cu San Marino.

Ultima deplasare la Sarajevo a fost un coșmar, dar statistica e de partea „tricolorilor”



Istoricul direct oferă motive de încredere. România și Bosnia s-au întâlnit de șapte ori până acum, iar tricolorii au câștigat patru dintre meciuri.



Totuși, în turul din aceste preliminarii, Bosnia a câștigat la București cu 1-0. Ultimul meci jucat la Sarajevo s-a disputat în Liga Națiunilor în 2022, iar gazdele s-au impus tot cu 1-0. Statistica generală ne avantajează, dar ultimele deplasări nu au fost simple.



Rezultatele înregistrate în precedentele meciuri Romania - Bosnia