Cele două echipe își dau întâlnire la Zenica într-un meci de totul sau nimic pentru tricolori, care sunt cu cuțitul la gât în preliminariile CM 2026.

Selecționata lui Mircea Lucescu trebuie neapărat să o învingă pe Bosnia ca să-și păstreze șanse la locul doi din campania de calificare la turneul final din SUA, Mexic și Canada.

Mihai Stoichiță, declarație în forță înainte de Bosnia - România: ”Victoria e obligatorie!” + ”Cu siguranță se va întâmpla asta”

Delegația României a ajuns joi seară la Zenica. Înainte de cazarea la Hotelul Zenica, Mihai Stoichiță a discutat cu reprezentanții mass-media.

El a punctat că victoria este obligatorie și că e optimist înainte de confruntarea cu Bosnia, care a bătut prima reprezentativă în turul preliminariilor la București cu 1-0.

”Sunt optimist. Au început toți să joace mai mult. E un lucru extrem de important. Nu cred că vom așa mari probleme ca în meciul de ultima dată de aici. Cred că va avea cu totul altă turnură. Sunt semne extraordinar de bune. Chiar îi spuneam lui Lucescu, e un lucru pozitiv.



Probabil vor veni fanii în ziua meciului, nu suntem atât de departe de România, dar e greu de ajuns aici, trebuie cu escală. Cu siguranță vor fi fani, sunt importanți.



Bineînțeles că e obligatorie victoria. Normal că e obligatorie pentru calificare. Și locul 2 este foarte important. Mie mi se pare că victoria lor a fost întâmplătoare la București, m-am uitat din nou la meci, e frustrant.



S-au mai văzut astfel de cazuri în fotbal. Man înscrie, dă pase decisive, Ianis Hagi la fel. Bîrligea marchează, a revenit eficacitatea în lot”, a spus Mihai Stoichiță.

