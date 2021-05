Legendarul Kasparov vine la Bucuresti! Un turneu important se organizeaza in Romania

Superbet Chess Classic Romania 2021 se va desfasura la Bucuresti in perioada 4-14 iunie.

Evenimentul face parte din Grand Chess Tour 2021. La competitie va participa si celebrul Garry Kasparov.

"Impreuna cu Garry Kasparov, vrem sa incurajam tanara generatie sa descopere sahul ca sport al mintii si ca instrument de educare si auto-educare pentru a face fata celor mai dificile momente cu care tinerii se pot confrunta in viata lor. Ne dorim sa inspiram tinerii sa caute modele de succes, care ii pot ajuta sa faca alegerile corecte in viata", a declarat Augusta Dragic, presedinta Fundatiei Superbet, co-organizatoarea ceremoniei de deschidere si a turneului.

Sloganul turneului este "Schimba-ti viata. Fa miscarea, cu Kasparov!" ("Change your life. Make your Move. With Kasparov").

Sahistii inscrisi sunt: Fabiano Caruana, Levon Aronian, Anish Giri, Alexander Grischuk, Wesley So, Shakhriyar Mamedyarov, Teimour Radjabov, Maxime Vachier-Lagrave, Richard Rapport si Constantin Lupulescu.

Turneul va avea premii in valoare de 350.000 de euro.