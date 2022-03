Tavi Popescu, la U21 sau la prima reprezentativă? Florin Bratu a dezvăluit discuția cu Edi Iordănescu

Atât Mihai Stoica, cât și Gigi Becali consideră că persoanele care îl critică pe Octavian Popescu "nu cunosc fotbal", iar finanțatorul de la FCSB chiar l-a comparat pe tânărul jucător cu Neymar și a explicat de ce crede că va avea o carieră chiar și peste a lui Gică Hagi.

Octavian Popescu, între U21 și seniori

De asemenea, Becali i-a transmis un avertisment public selecționerului Edi Iordănescu: "Dacă nu e luat la națională, înseamnă că nu știe fotbal!", a spus omul de afaceri, luni dimineață, la Pro X. Întrebat despre discuțiile privind convocarea lui Octavian Popescu, Florin Bratu, selecționerul naționalei U21, spune că jucătorul lui FCSB se află atât pe lista sa, cât și pe a lui Edi Iordănescu, urmând ca ultimul să ia o decizie pentru meciurile amicale din această lună.

"Tavi este într-o creștere evidentă. Am fost și aseară la meci, l-am văzut pe viu, am văzut și acest gol fantastic. E numărul 1 din punct de vedere ofensiv pentru FCSB, are un progres frumos, un progres normal. E un jucător foarte ambițios, iar lucrurile acestea pe care le vedem la el, execuțiile, driblingurile, pasele decisive, chiar sunt multe ore de antrenament în spate. Îl vedem că după fiecare eșec suferă, asta spune multe despre caracterul și ambiția lui. Vrem să-i facem un drum frumos dacă va veni la echipa națională, indiferent unde va veni.

Îl avem amândoi pe listă. Tot timpul echipa mare a avut prioritate. La Drăgușin au fost discuții, am discutat destul de mult pe tema asta. Mă bucur că e acolo, momentan în lotul preliminar. Am discutat și despre Octavian Popescu, despre alții pe care îi are în vizor. Sunt cam 6-7 jucători pe care Edi îi vizează pe termen mediu", a spus Florin Bratu, la Digisport.

4 meciuri a jucat Octavian Popescu la naționala U21 a României

România va disputa două partide amicale, cu Grecia (25 martie) și Israel (29 martie), ÎN DIRECT la Pro X, în timp ce reprezentativa U21 va juca tot două meciuri de pregătire, cu Finlanda (25 martie) și Maroc (29 martie).

Gigi Becali, mesaj dur pentru Edward Iordănescu

Finanțatorul vicecampioanei României a vorbit despre posibila prezență a lui Octavian Popescu la naționala României. Gigi Becali nu concepe ca tânărul fotbalist să nu fie convocat, mai ales în contextul prestațiilor bune din acest sezon și a avut un mesaj dur la adresa lui Edward Iordănescu, fostul antrenor al echipei sale.

Selecționerul naționalei României a vorbit despre Tavi Popescu la "Ora exactă în sport", dezvăluind că fostul său elev se află într-o "anticameră" a bazei de date pe care și-a făcut-o cu jucătorii eligibili de convocare. Într-o altă intervenție, Iordănescu a ținut să evidențieze faptul că tânărul jucător are momente în care "dispare din joc".

"Nu știu ce va face, eu știu doar așa. Tavi Popescu este cel mai bun din România la ora asta. Nu contează vârsta. Nu poți să-i iei mingea, driblează, pasă de gol, gol. E genul lui Neymar, se apropie de el. Fii atent, o să poată să-l și depășească. Nu Neymar ăsta de acum, ci ăla care era.

Dacă Tavi Popescu nu e luat la echipa națională, el să-și ia adio, înseamnă că nu știe fotbal. Sau îi întunecă Dumnezeu mintea din răutate, nu știu dacă are, dar zic o ipoteză. Dacă nu-l ia, ori nu știe fotbal, ori are minte întunecată și va claca cum au mai clacat și alții care au făcut împotriva mea și au pierdut. Înseamnă că și el e de anticamera echipei naționale, dar uite că el a intrat în cameră, deși era în anticameră!", a declarat Gigi Becali la PRO X.