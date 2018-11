Tatarusanu, mesaj DUR pentru Primarie dupa inchiderea National Arena: "Sa lase pe altii, avem nevoie de un gazon bun!" VIDEO

Jucatorii nationalei s-au saturat de situatia gazonului de pe National Arena.

Portarul titular al nationalei de fotbal a Romaniei, Ciprian Tatarusanu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Mogosoaia, ca Lituania, pe care tricolorii o vor intalni sambata, nu e o adversara asa slaba cum crede lumea.

''Lituania nu este un adversar atat de slab cum crede lumea. Noi am simtit-o pe pielea noastra, Serbia, la fel'', a spus Tatarusanu.

''Sunt doua partide destul de dificile (cu Lituania si Muntenegru, n. red.), ca toate celelalte care au fost pana acum. Este o grupa echilibrata, speram ca Serbia sa se incurce si noi sa obtinem doua victorii. Mai cred ca putem termina pe primul loc, dar nu mai depinde de noi. Trebuie sa stam la mana Serbiei acum, dar facem tot posibilul ca sa terminam cat mai sus'', a mai spus portarul Romaniei inaintea ultimelor doua partide din Liga Natiunilor.

''Serbia are prima sansa cu Muntenegru, dar in fotbal mai apar si surprize. Sper sa apara si de data aceasta. Trebuie sa tragem linie si o sa vedem unde vom fi la final. Poate tragem linie si suntem pe primul loc. Asteptam aceste doua meciuri, vedem cum se termina si dupa aceea vom trage linie. Eu cred ca am facut pana acum jocuri destul de bune'', a adaugat portarul formatiei Nantes.

Tatarusanu a comentat si faptul ca meciul de va desfasura cu portile inchise: ''Toata lumea este dezamagita ca jucam fara spectatori, este cel mai urat lucru sa joci fara spectatori, este oribil, dar vom incerca sa obtinem o victorie si fara spectatori''.

Goalkeeper-ul nu stie ce sa le spuna suporterilor care au provocat suspendarea stadionului la meciul cu Lituania: ''Nu stiu ce am putea sa le spunem noi oamenilor care vin la stadion...Ei vin, platesc biletul, striga ceea ce vor, iar totul se rasfrange echipei de fotbal''.

Ciprian Tatarusanu s-a referit si la starea gazonului de pe Arena Nationala: ''Am vazut ca derby-ul Dinamo - FCSB s-a jucat 'la Mamaia, pe plaja'. La noi mai bine nu se poate, decat mai prost. Chiar nu ma intereseaza ce face Primaria, doar sa ne puna la dispozitie un gazon pe care sa nu ne fie frica sa jucam fotbal. Cred ca ar fi cel mai bun lucru ca federatia sa se ocupe de stadion, pentru ca eu cred ca federatia ar fi in stare sa ne puna la dispozitie toate conditiile necesare''.



Tatarusanu a dezvaluit cum a reusit sa apere doua penalty-uri in acest sezon pentru FC Nantes, in Ligue 1: ''Vorbesc cu antrenorul de portari, urmarim jucatorii care pot sa bata penalty, dar acolo e vorba intotdeauna de inspiratie si de putin noroc''.

Fotbalistul nationalei Romaniei a mentionat ca isi doreste adversari cat mai facili in preliminariile EURO 2020, pentru ca echipa nationala sa obtina calificarea.

Tatarusanu a laudat si tinerii cooptati in lotul primei reprezentative dupa evolutii bune de la echipa under-21: ''I-am simtit motivati pe toti tinerii din lot, dar selectionerul face primul unsprezece''.

''Echipa de tineret poate face un rezultat bun la EURO, e o echipa destul de buna, si aseara au demonstrat acest lucru (3-3 cu Belgia, in meci amical, n. red.). Eu cred si imi doresc sa obtina o performanta foarte buna acolo'', a adaugat Tatarusanu.

''Ionut Radu e un portar foarte bun, apara in Serie A titular si asta spune tot. Este destul de greu sa fii titular in Serie A, daca el o face inseamna ca merita si bravo lui'', a precizat Ciprian Tatarusanu, care a aparat trei ani la Fiorentina (2014-2017).

''La echipa nationala e mereu concurenta. Si eu, si ceilalti portari care suntem acum am fost la nationala de tineret, e un pas normal sa urce la prima reprezentativa'', a concluzionat Tatarusanu.

Romania va intalni sambata echipa Lituaniei, de la ora 21,45, pe stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti, in Grupa a 4-a din Seria a treia a Ligii Natiunilor, iar partida cu Muntenegru se va juca pe 20 noiembrie la Podgorica (21,45).