ROMANIA - LITUANIA, sambata 21:45, PRO TV | Ce surprize pregateste Contra in primul 11 de la Ploiesti! Ce sanse are Ianis sa fie titular

ROMANIA - LITUANIA in Nations League se joaca sambata, de la 21:45, in direct la PRO TV!

Cosmin Contra a sustinut o conferinta de presa inaintea duelului cu Lituania din Nations League, meci extrem de important in ecuatia clasarii pe un loc cat mai bun in grupa de Nations League. Nationala este obligata sa castige cu lituanienii la Ploiesti.

Selectionerul a vorbit despre posibilele suprize pe care le-ar putea face in echipa de start si a explicat care este strategia pe care o gandeste, avand in vedere si meciul urmator cu Muntenegru.

"In functie ce circumstante decid. S-a intamplat ca unii jucatori sa fie suspendati, sa se accidenteze sau sa fie accidentati. Maine voi lua decizia asupra primului 11. Oricine va intra pe teren nu cred ca nu merita sa fie titular, pentru ca atat la echipele lor de club au facut-o foarte bine, cat si aici. Daca vor incepe meciul, inseamna ca au facut-o foarte bine saptamana aceasta la antrenamente. Este o strategie, in mintea mea este o strategie sa ma gandesc si la meciul din Muntenegru. As prefera sa am 3-4 jucatori care sa fie proaspeti. Am vazut ca jucand la 3 zile, jucatorilor le scade randamentul. Daca introduci 3-4 jucatori proaspeti, poate ca acest randament nu va fi modificat considerabil. Vom vedea ce va fi maine la meciul cu Lituania", a spus Cosmin Contra.

Acesta din urma a vorbit si despre Ianis Hagi, convocat in premiera la nationala mare si care, intr-o eventuala formula de joc bazata pe menajarea unor jucatori, ar putea fi titular cu Lituania.

"Pe Ianis l-am vazut bine, baietii i-au primit foarte bine si pe el si pe Pascanu. Eu l-am vazut foarte bine pe Ianis", a spus selectionerul.

Cosmin Contra a fost intrebat si despre criticile pe care le-a primit in legatura cu schimbarile dese pe care le-a facut in alcatuirea echipei.

"Eu nu cred ca am schimbat foarte mult. Au fost schimbari de 3-4 jucatori si unele schimbari au fost motivate de suspendari si accidentari. E greu sa fii afara si sa comentezi ce se intampla inauntru. Eu sunt genul de antrenor care nu a comentat deciziile niciunuia dintre ceilalti antrenori.

Se pare ca la noi exista moda ca toata lumea sa-si dea cu parerea si sa faca anumite afirmatii. Nu ma deranjeaza niciun atac, consider ca sunt pareri si eu cred ca ar trebui sa ne respectam mai mult", a fost declaratia selectionerului.