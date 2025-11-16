„Tricolorii” au pierdut cu 1-3 în fața Bosniei și au ieșit definitiv din cursa pentru calificarea directă la Mondialul din 2026. Deși am condus la pauză după un gol semnat de Daniel Bîrligea, Dzeko a egalat imediat după reluare, Bajraktarevic a adus avantajul gazdelor în minutul 80, iar Tabakovic a închis tabela în prelungiri.



„Surpriza” lui Lucescu nu s-a ferit după eșecul cu Bosnia: „Au dat gol din toate ocaziile!”



Alexandru Chipciu, titular surpriză al lui Mircea Lucescu și integralist la Zenica, a ieșit extrem de afectat după meci. Veteranul nu a reușit să explice cum a scăpat România printre degete o partidă pe care a controlat-o în multe momente.



„Nu îmi dau seama cum am putut să pierdem. Au dat gol din toate ocaziile, au avut bară... ăsta e fotbalul. La fel cum te bucuri după victoria cu Austria, așa acum, cu Bosnia, ai un miliard de ocazii și ei iau 6 puncte. Dezavantajul e că joci în deplasare, dar vedeți și voi, și Italia s-a chinuit cu Moldova. Fotbalul e imprevizibil. E clar că nu trebuie să dezarmăm, am arătat lucruri bune”, a spus Chipciu după meci.



România rămâne pe locul 3 în grupa preliminară și își pune toate speranțele în barajul din martie, unde va ajunge prin ruta Ligii Națiunilor.

