Chiar înaintea meciului amical de joi de pe Arena Națională, România - Moldova, vicepreședintele federației de peste Prut a anunțat noul staff al naționalei de la Chișinău, nominalizând ”ajutoarele” selecționerului Lilian Popescu, recent numit în funcție.

Anunțul a fost făcut de Dragoș Hîncu în cadrul emisiunii ”Arena Sportivă” de la postul de televiziune Moldova 1.

Secundul selecționerului va fi actualul antrenor principal al echipei Petrocub, Shota Makharadze, tehnician georgian alături de care Lilian Popescu lucrează în prezent la clubul din Hîncești, iar antrenorul de portari va fi Vladislav Baclanov, care ocupă aceeași funcție la Sheriff Tiraspol.

Surpriza vine de la preparatorul fizic, care va fi Denis Zmeu, fost jucător în prima ligă din România sezoane bune la FC Vaslui și în prezent preparator fizic tot la Petrocub Hîncești, după ce a mai activat în această poziție și la Poli Iași, Sheriff Tiraspol sau în Armenia.

Zmeu, fost internațional moldovean ajuns acum la 40 de ani, a jucat nu mai puțin de 104 meciuri în toate competițiile pentru FC Vaslui (campionat, Cupa României și cupele europene, între 2007 și 2013), reușind să înscrie și 4 goluri din poziția sa de mijlocaș central.

S-a retras devreme din cariera de jucător, la doar 28 de ani, după ce evoluase la doar două cluburi, Zimbru Chișinău și Vasluiul lui Adrian Porumboiu.

Denis Zmeu pentru Sport.ro: ”Cred că ar fi bine să fac o schimbare”



"Armenia mi-a oferit foarte multe din toate punctele de vedere, mai ales pe plan profesional. Am câștigat aici un campionat, două Supercupe si o Cupă. Sunt foarte mulțumit de întreaga perioadă petrecută aici. Am întâlnit oameni deosebiți cu care ne-am înțeles din prima. Mai avem două luni până la sfârșitul acestui sezon și vom încerca să facem tot posibilul ca să ne îndeplinim obiectivele și să demonstrăm încă o dată ca Ararat Armenia este o echipa ambițioasă si mereu dornică de performanță.

Deocamdată nu am semnat prelungirea contractului, deși deja clubul mi-a făcut o ofertă. Totuși, cred că ar fi bine să fac o schimbare, iar gândurile mă duc spre campionatul românesc.

Am mai lucrat acolo împreună cu Flavius Stoican, la Politehnica Iași. A fost ceva spectaculos când am intrat în play-off și ne-am bătut cu cele mai bune echipe din Liga 1.

Sper sa mai am ocazia sa activez in campionatul României pentru ca e un campionat în mare creștere, cu fotbaliști de calitate si desigur cu antrenori ambițioși. Acestea sunt gândurile mele acum, dar desigur că rămân concentrat la ce am de făcut aici, în Armenia", declara Denis Zmeu în acest an într-un interviu pentru Sport.ro.

