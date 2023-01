Surpriză! Fernando Santos ar putea fi înlocuit pe banca naționalei Portugaliei de un alt selecționer demis după Mondial

Roberto Martinez (49 de ani), care a plecat de la naționala Belgiei după eliminarea din grupe, ar putea prelua campioana europeană din 2016, scrie publicația britanică Telegraph.

Doar că antrenorul spaniol ar fi în dubii cu privire la o nouă provocare în calitate de selecționer, după ce a stat mai bine de patru ani în această postură pe banca naționalei Belgiei. Există posibilitatea ca Martinez să-și dorească să preia din nou o echipă de club.

Tehnicianul a pregătit trei echipe de club în cariera sa, toate în Marea Britanie. Swansea a fost prima, în perioada 2007-2009, apoi a urmat Wigan, între 2009 și 2013, și Everton, între 2013 și 2016.

„Sigur, grupele sunt prea puțin pentru o echipă precum Belgia. Am vrut să ne calificăm, dar asta și-a dorit fiecare națională, pentru că e vorba de cea mai importantă competiție din lume. La precedenta Cupa Mondială și la EURO am câștigat cele trei meciuri din grupă, dar apoi am fost eliminați. Pentru mine, sentimentul este același. Pot accepta acest mod de a pierde.

Generația de aur a Belgiei a reușit ceva care ar trebui să le dea speranțe tinerilor. Avem mulți jucători, precum Tielemans, Onana sau Doku”, a spus Martinez, după eliminarea de la Mondial.