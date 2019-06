"Spune ce ti-a zis Gray, frate!" Reactia EMOTIONANTA a lui Ionut Radu cand l-a vazut pe Pascanu! Bataia de inima a 20 de milioane de romani

Jucatorii Romaniei au oferit noi momente de magie dupa victoria cu Anglia de la Euro.

Nationala U21 a castigat cu 4-2 si e intr-o pozitie excelenta pentru calificarea in semifinalele turneului.

In zona mixta, Radu si Pascanu au avut un dialog senzational. Capitanul nationalei l-a pus pe fundasul lui Leicester sa dezvaluie ce dialog a avut in vestiarul lui Leicester cu englezul Gray. Britanicul s-a amuzat pe marginea tragerii la sorti. "Light work" ('Misiune usoara') - a fost aroganta lui Gray in fata lui Pascanu dupa ce a aflat ca Anglia va intalni Romania.

Inainte sa se retraga spre autocar, Radu si-a batut pieptul cu pumnul si a spus inca o data ca inima a facut diferenta in favoarea Romaniei.