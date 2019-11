Fotbal sarac in Romania! Liga 1, pe ultimele locuri in Europa la timpul efectiv de joc

In Liga 1, mingea sta mai mult pe loc.

Potrivit celor de la InStat, Liga 1 se afla la coada clasamentului privind timpul efectiv de joc. In acest sezon, mingea a fost in joc pentru doar 47.8 minute, adica 53.1% dintr-un meci.

Astra este echipa care joaca cel mai cursiv fotbal din Liga 1 - 57.4%, comparativ cu Dinamo, ultimul loc, cu 49.7%.

Statisticile indica cele mai ridicate valori in campionatele din nordul si vestul Europei, in tari cu un stil de fotbal foarte deschis.

Campionatul suedez este lider (mingea in joc in 59.7% dintr-un meci), urmat de cel din Olanda (57.7%) si cel din Finlanda (57.7%). Jocul este destul de sacadat in campionate precum Premier League (55%), LaLiga (53.3%) si Championship (52.3%)