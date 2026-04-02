Înfrângerea din baraj cu Turcia, urmată de eșecul din amicalul cu Slovacia, scor 0-2, a amplificat discuțiile despre viitorul băncii tehnice.

În acest context, Sorin Cârțu, președintele Universitatea Craiova, este convins că soluția pentru echipa națională ar fi Gheorghe Hagi.

„Hagi este soluția”

Oficialul oltenilor consideră că a venit momentul ca „Regele” să primească șansa de a conduce prima reprezentativă, mai ales în contextul în care Mircea Lucescu ar putea părăsi postul după neîndeplinirea obiectivului și problemele de sănătate.

„Pentru mine, Gheorghe Hagi este soluția. Poate că a venit și timpul să-i dăm lui Hagi posibilitatea asta. Hagi este o punte de salvare în momentul ăsta pentru federație și el va fi ales, pentru că toată polemica este în jurul lui”, a declarat Sorin Cârțu, la Prima Sport.

„Nu am arătat ca o echipă pentru un baraj de o asemenea importanță. Am fost depășiți din punct de vedere al stării de spirit și copleșiți de importanța jocului. Pe faza ofensivă am arătat slab. Am avut doar câteva situații, inclusiv ocazia apărută după centrarea lui Dennis Man și finalizarea lui Ianis Hagi”, a mai spus Cârțu.

Pentru România urmează un amical cu Georgia în iunie, urmat de meciurile din Nations League cu Suedia, Bosnia și Polonia, unde, cel mai probabil, pe banca tehnică se va afla Gică Hagi.