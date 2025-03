Selecționata lui Mircea Lucescu a primit vizita bosniacilor vineri seară în prima etapă din Grupa H, doar că la capătul celor 90 de minute, adversarii au înregistrat toate cele trei puncte.



Sorin Cârțu a găsit țapul ispășitor din România - Bosnia: ”Foarte egoist!”



Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova, consideră că țapul ispășitor din România - Bosnia este Denis Drăguș, atacantul pe care ”Il Luce” l-a titularizat vineri saeră.



Fotbalistul a ratat o sumedenie de ocazii uriașe la poarta bosniacilor și a fost scos în cele din urmă de pe teren în minutul 80, în locul său intrând Denis Alibec.



”M-a dezamăgit rezultatul, orice ar fi fost nu trebuia să pierdem acest meci, chiar dacă nu câștigam, era un început și important era să nu pierdem.



Sentimentele sunt confuze prima repriză a fost proastă, în a doua repriză am dominat, am avut ocazii. Am fost precipitați, nu am putut face față agresivității echipei adverse și cu o echipă care a fost agasantă nu am știut să ne descurcăm, dovadă că am avut o prestație modestă.



Nicușor Bancu a încercat, a avut acțiuni bune, niște centrări nefructificate pentru Drăguș care putea egala situația în prima repriză. Mi s-a părut foarte egoist (n.r. Denis Drăguș) și parcă a încercat să rezolve individual totul ca să-și acopere nereușitele”, a spus Sorin Cârțu, potrivit iamsport.

Unicul marcator al meciului a fost Armin Gigovic, care a înțepat balonul în plasă în urma centrării la firul ierbii venite din partea lui Sead Kolasinac în minutul 14 al partidei.

Echipele de start

România (4-3-3): Niţă – Raţiu, Popescu, Burcă, Bancu – Stanciu, M. Marin, R. Marin – Man, Drăguş, Tănase



Rezerve: Moldovan, Târnovanu, Rus, Ghiţă, Alibec, Chipciu, Şut, Hagi, Dragomir, Moruţan, Mitriţă, Sorescu



Selecţioner: Mircea Lucescu



Bosnia (4-3-3): Vasilj – Malic, Radeljic, Barisic, Kolasinac – Tahirovic, Sunjic, Gigovic – Demirovic, Dzeko, Dedic



Rezerve: Hadzikic, Zlomislic, Mujakic, Bicakcic, Muharemovic, Bazdar, Basic, Memic, Burnic, Katic, Saric, Hajradinovic



Selecţioner: Sergej Barbarez