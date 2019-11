"Singurul jucator dus in Spania si trimis in tribuna! E normal asa ceva?" Fotbalistul pe care Contra l-a lasat in afara lotului: putea limita proportiile DEZASTRULUI

Romania a pierdut in Spania la o diferenta uriasa. Cu 5-0 au castigat spaniolii pe Wanda Metropolitano.

Iulian Cristea a fost singurul jucator pe care Cosmin Contra l-a lasat in afara lotului pentru acest ultim meci al nationalei in 2019. Mihai Stoica nu intelege decizia lui Contra avand in vedere ca Romania a jucat in centrul defensivei cu Rus si Nedelcearu, doi jucatori veniti de la tineret, iar Cristea ar fi putut da o oarecare stabilitate apararii.

"FCSB are cel mai bun cuplu de fundasi centrali din Romania, e vorba de Planic si Cristea. Imi pare foarte rau pentru ca Iulian Cristea a fost chemat sa fie tinut in tribune, a fost plimbat in Spania sa fie tinut in tribune. Sunt niste chestii pe care nu le inteleg. Singurul jucator dus in Spania, trimis in tribuna. Nu am zis nimic, Cosmin Contra e prietenul meu si conceptul de prietenie e sfant, dar e normal asa ceva? Nu cred ca e normal asa ceva. E lipsa de respect fata de un jucator care a raspuns prezent la orice ora.



Planic este un jucator de care nu ne putem dispensa decat la o suma care sa-i reflecte valoarea. Va ramane Planic la noi. Cel putin pana la vara cand isi termina contractul, eu il consider unul dintre cei mai buni jucatori", a declarat Mihai Stoica la ProX.