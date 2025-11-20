Silviu Lung Sr., unul dintre cei mai mari portari din istoria naționalei, cu 76 de selecții, privește tragerea la sorți cu optimism. Fostul goalkeeper, titular în fața Turciei în campania pentru CM 1986, crede că România are șanse reale să treacă de echipa lui Montella.

Silviu Lung Sr. a văzut următoarea adversară a României și a reacționat imediat

„Au fost patru adversari echilibrați valoric. Toată lumea voia Ucraina, dar dacă vrei să mergi la un Mondial, trebuie să bați pe oricine. Am încredere în nea Mircea. Cunoaște fotbalul din Turcia ca nimeni altul”, a spus Lung pentru GSP.ro.

Fostul portar mizează pe revenirea tricolorilor în formă maximă până în martie: „Sper ca toți jucătorii să fie apți. Man crește, Mihăilă îmi place, Bîrligea marchează, vine și Drăgușin, îl avem pe Rațiu, îl avem pe Ianis, pe Dragomir, revine Stanciu. Important e să joace la cluburi. Dacă sunt titulari, vor ajunge în formă bună la baraj.”

Lung recunoaște diferența de nivel între Superligă și campionatul Turciei, însă refuză ideea că România pornește bătută: „Campionatul lor e peste al nostru, e clar. Au investit mult și au jucători extraordinari: Güler, Çalhanoğlu. Dar asta nu înseamnă că nu putem să-i eliminăm. Putem etala un joc bun, avem șansele noastre.”

Silviu Lung știe perfect ce înseamnă să înfrunți Turcia. În 1985, cu Mircea Lucescu pe bancă, România a învins Semiluna în ambele meciuri: 3-0 la Craiova și 3-1 la Izmir, partide în care Lung a fost titular.

Deși drumul spre Mondial pare din nou complicat, fostul portar transmite un mesaj clar: „România are șanse reale. Important e să fim toți în formă la ora jocului.”

