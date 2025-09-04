INTERVIU Silviu Bogdan, omul din spatele a trei fotbaliști convocați la națională: „Sunt fericit și mândru de ei!”

Silviu Bogdan, omul din spatele a trei fotbaliști convocați la națională: &bdquo;Sunt fericit și m&acirc;ndru de ei!&rdquo; Nationala
România se pregătește pentru amicalul cu Canada și meciul din preliminariile CM 2026 cu Cipru, iar în lot se regăsesc trei jucători formați de același om: Silviu Bogdan.

valentin mihailastefan baiaramSilviu BogdanVladimir ScreciuUniversitatea Craiova
Fost arbitru și actual manager la Universitatea Craiova, Bogdan este creierul din spatele Academiei Casa Bogdan, locul unde Valentin Mihăilă, Vladimir Screciu și Ștefan Baiaram au făcut primii pași în fotbal.

Silviu Bogdan i-a crescut pe Baiaram, Screciu și Mihăilă

În vârstă de 56 de ani, Bogdan a fost arbitru de Liga 1, președinte AJF Dolj și observator de arbitri, dar adevărata lui pasiune a devenit descoperirea de talente.

Academia Casa Bogdan a dat fotbalului românesc mai mulți jucători importanți, iar parteneriatul cu Universitatea Craiova a transformat clubul din Bănie într-un reper al fotbalului juvenil din țară.

"Clubul meu a trimis trei jucători la națională. Clubul meu i-a dat la Universitatea Craiova, unde au crescut, bineînțeles, cu meritul clubului. Sunt crescuți de școala mea de fotbal.

Când erau mici, erau dornici să facă performanță și să ajungă exact unde au ajuns. Dovada că au muncit, au fost serioși și au avut familii extraordinare. A fost un efort comun.

Toată lumea a contribuit la ascensiunea lor. Desigur, cel mai mare merit îl au ei, pentru că au fost foarte serioși.

Mă simt fericit. Sunt fericit și aștept cu nerăbdare debutul lui Ștefan Baiaram. Mihăilă a debutat, Screciu a mai jucat la echipa națională, iar acum aștept și debutul lui Ștefan Baiaram, care a avut un sezon foarte bun.

Concluzia este că, de la o școală mică, trei jucători au ajuns la echipa națională.

(n.r. - să mai vină!) Să sperăm! Vedem, acum lucrez pentru Craiova și sperăm ca și în viitor să fie la fel. Și cu siguranță vor fi!", a spus Silviu Bogdan pentru Sport.ro.

Mihăilă evoluează acum în Turcia, la Rizespor, în timp ce Screciu și Baiaram sunt piese de bază la Universitatea Craiova. Cei doi din urmă vor reprezenta România la meciurile din septembrie, fără Mihăilă, care este accidentat în acest moment.

Lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru



Portari

  • Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocași

  • Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți

  • Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).
