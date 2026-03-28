Tricolorii au ratat astfel șansa să participe la turneul final din vară, care se va disputa în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

Sergej Barbarez, uimit de regula U21 din fotbalul românesc

Florin Prunea a fost delegat UEFA la meciul dintre Bosnia U21 și Slovenia U21, din preliminariile pentru Campionatul European, scor 0-0.

Fostul portar al Generației de Aur a urmărit partida alături de selecționerul primei reprezentative a Bosniei, Sergej Barbarez, care s-a arătat uimit de situația în care se află fotbalul românesc.

Concret, Barbarez a mărturisit că nu înțelege utilitatea regulii U21 pentru fotbalul românesc, lucru care, în opinia tehnicianului, poate fi observat și la nivelul lotului naționalei României, care suferă la capitolul atacanților, dar și al fundașilor laterali.

”Am stat la meci cu Barbarez, selecționerul Bosniei. Mi-a zis: <<Florine, când am văzut că am picat cu voi în grupă, la început mi-a fost frică, dar după aceea am văzut jocurile, m-am interesat de fotbalul vostru, ce se întâmplă în competiția internă, de jucătorii care joacă în afară>>.

Și m-a întrebat și el: <<Băi, ce-i cu asta, cu regula asta U21? Mă uitam pe lot, voi nu aveți atacant, nici la meciul cu noi nu ați avut atacant. Ce se întâmplă? Toată lumea se miră>>”, a relatat Florin Prunea la Digi Sport.