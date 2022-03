Selecționerul Iordănescu s-a întâlnit cu Tătărușanu! Condiția revenirii portarului la națională: „E posibil să primim ajutor de la el!”

Portarul lui AC Milan a decis să se retragă de la națională, iar locul său a fost ocupat de Florin Niță, care a fost unul dintre cei mai buni jucători ai naționalei în mandatul lui Mirel Rădoi. Cu toate astea, situația lui Niță de la Sparta Praga este una dificilă, goalkeeper-ul român pierzându-și locul de titular indiscutabil.

Pe 21 noiembrie a jucat Florin Niță ultimul său meci oficial la Sparta Praga, iar de atunci a fost ținut pe banca de rezerve de tehnician, iar în ultimele meciuri nici nu a mai fost inclus în lot. Situația portarilor români este una delicată, astfel că misiunea selecționerului Edward Iordănescu este una de-a dreptul dificilă.

Edward Iordănescu, discuții cu Ciprian Tătărușanu



Selecționerul naționalei a fost prezent la lansarea magazinului FRF dintr-un complex comercial, iar acolo a vorbit despre vizita din Italia, acolo unde a mers să urmărească fotbaliștii români care activează în campionatul italienesc.

Întrebat despre situația portarilor, Iordănescu a dezvăluit că s-a întâlnit cu Ciprian Tătărușanu, care i-a spus care ar fi condiția în care s-ar întoarce să ajute naționala României.

„Subiectul cu portarii este unul sensibil. Dacă o luăm cu începutul, portarul din ultima perioadă, în speță Niță, care a fost în multe momente declarat omul anumitor jocuri, a avut evoluții foarte bune, apreciate, traversează o perioadă nu foarte bună lui. Avem mai mulți băieți care sunt cu probleme, mărturisesc că după jocul Inter - Sassuolo am povestit puțin cu Radu și nu era foarte fericit, cu toate că încrezător. Eu spun că este un portar cu foarte multe calități, poate asigura poarta echipei naționale, dar după cum știți nu joacă, aproape deloc.

Am avut o întâlnire amicală, în penultima zi, cu Tătărușanu, a fost o discuție mai complexă, am vrut să văd exact motivele pentru care a decis să facă acest pas și să se retragă, mai ales că noi am colaborat în trecut la Steaua și noi aveam o relație și un canal de discuție deschisă, am înțeles poziția lui, chiar dacă vreau să păstrez intimă discuția vreau să spun ca și concluzie că dacă va veni un joc important, în care vom avea probleme mari la nivel de portari, 3-4 dintre cei monitorizați care fac parte din nucleul principal vor fi cu probleme, atunci e posibil să primim de la Tăta o mână de ajutor. A rămas că mai vorbim dacă un astfel de moment va veni.

E adevărat că valul doi sunt foarte tineri din competiția noastră, care au și anumite probleme, cum e cazul Vlad în ultimele zile, care am văzut că nu se mai regăsește nici în lot pentru jocurile oficiale ale FCSB-ului”, a declarat Edward Iordănescu.

Ciprian Tătărușanu a jucat în 9 meciuri pentru AC Milan în acest sezon. Transferat pe 11 septembrie 2020, de la Olympique Lyon, în schimbul sumei de un milion de euro, portarul român a avut prestații solide în poarta italienilor, însă a fost folosit doar în momentul în care portarul titular, Maginan, a avut probleme.